Google Pixel 10: Das ist im Lieferumfang enthalten und was ihr kaufen müsst

Die neue Pixel-10-Serie von Google steht in den Startlöchern. Wie schon bei den Vorgängern setzt der Hersteller auf einen schlanken Lieferumfang. Wer sich ein Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL oder Pixel 10 Pro Fold bestellt, bekommt nur das Nötigste in der Box. Was genau drinsteckt und was ihr zusätzlich besorgen solltet, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das ist im Lieferumfang der Pixel-10-Serie enthalten

Google bleibt auch bei der 10. Generation seiner Smartphones konsequent: Der Lieferumfang ist minimalistisch. Egal, für welches Modell ihr euch entscheidet, in der Packung findet ihr stets nur diesen Inhalt neben dem jeweiligen Handy:

1-m-USB-C-auf-USB-C-Kabel (für Datenübertragung und zum Aufladen)

SIM-Tool (zum Öffnen des SIM-Kartenfachs)

Garantie- und Sicherheitshinweise

Anzeige

Was ihr zusätzlich kaufen solltet

Wer sein neues Pixel-10-Smartphone direkt nutzen möchte, sollte sich rechtzeitig um das passende Zubehör kümmern. Hier die wichtigsten Empfehlungen:

USB-Ladegerät (Netzteil)

Da Google kein Netzteil mehr beilegt, braucht ihr ein USB-C-Ladegerät. Die Pixel-10-Modelle unterstützen alle den offiziellen 45-Watt-USB-Charger (bei Amazon anschauen), mit dem die Handys per Fast-Charging in 30 Minuten halb voll sind. Alternativ wird auch drahtloses Laden per Qi2 (bei Amazon anschauen) unterstützt. Hierbei können Pixel 10 (Pro, Pro Fold) bis zu 15 Watt nutzen, während das Pixel 10 Pro XL bis zu 25 Watt unterstützt.

Ihr könnt natürlich auch euer altes Ladegerät mit einem passenden USB-Kabel nutzen. Je nachdem, wie viel Watt dieses unterstützt, müsst ihr gegebenenfalls aber mit längeren Ladezeiten rechnen.

Google 45-W-USB-C-Ladegerät – Schnellladegerät für Pixel Smartphones – Kompatibel mit Google-Produkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 12:34 Uhr

Anzeige

Schutzfolie und Hülle

Die Displays der Pixel-10-Serie sind hochwertig, aber empfindlich. Eine temperierte Glas-Schutzfolie schützt vor Kratzern, während eine robuste Hülle Stürze abfedern kann. Google bietet offizielle Cases an (bei Amazon anschauen), aber auch viele Drittanbieter haben passende Modelle im Sortiment.

Kopfhörer oder USB-C-Adapter

Falls du noch kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinke nutzt, brauchst du einen USB-C-auf-3,5-mm-Adapter (bei Amazon anschauen). Alternativ lohnt sich der Umstieg auf Bluetooth-Kopfhörer. Alle Pixel-10-Modelle unterstützen moderne Audio-Codecs wie LDAC und aptX HD und bieten somit auch kabellos sehr gute Audioqualität.