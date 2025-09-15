Google Pixel 10 Kamera

Die Kamera gehört zu den größten Stärken des Google Pixel 10. Doch was steckt hinter den technischen Daten und welche Vorteile bringt das im Alltag?

Pixel 10 Kamera im Überblick

Google setzt beim Pixel 10 wieder stark auf seine Fotoqualität. Die Hauptkamera bietet eine verbesserte Blende für mehr Licht und scharfe Bilder bei Nacht. Unterstützt wird das Ganze durch KI aus dem Hause Google, die Fotos automatisch optimiert. So gelingen auch schwierige Aufnahmen überraschend einfach.

Die wichtigsten Eckdaten

Damit ihr die Kamera des Pixel 10 schnell einordnen könnt, haben wir die zentralen Daten in einer Tabelle zusammengefasst:

Feature Pixel 10 Kamera Vorteil im Alltag Hauptkamera-Auflösung 48 MP Sehr detailreiche Fotos Blende (Weitwinkel) f/1.7 Bessere Performance bei schlechten Lichtverhältnissen Ultraweitwinkel 120 Grad Mehr Bildinhalt auf einmal Teleobjektiv 48 MP, 5x Zoom Nah dran ohne Qualitätsverlust Videoaufnahme 4K mit 60 fps Flüssige, hochauflösende Videos Frontkamera 11 MP Scharfe Selfies und Videocalls

Neu beim Pixel 10: Dreifach-Kamera mit Teleobjektiv

Die größte Neuerung beim Pixel 10 ist das Teleobjektiv mit fünffachem optischem Zoom. Zusammen mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera deckt das Smartphone fast alle Szenarien ab – von großen Landschaften über Gruppenfotos bis hin zu weit entfernten Motiven wie einer Konzertbühne.

In diesem Video zeigen wir euch, was die Google-Smartphones Pixel 10 und Pixel 10 pro außerdem draufhaben:

Starke Objektive: perfekte Aufnahmen leicht gemacht

Die 48-MP-Weitwinkelkamera ist das Herzstück des Pixel 10. Mit ihrer lichtstarken f/1.7-Blende nimmt sie auch bei wenig Licht helle, detailreiche Fotos auf. Praktisch: Dank Super-Resolution-Zoom könnt ihr Motive digital vergrößern, ohne dass die Bildqualität stark leidet – ideal für Porträts oder entfernte Details.

Das Ultraweitwinkelobjektiv mit 120-Grad-Sichtfeld erweitert euren Blickwinkel deutlich. Statt mehrere Schritte zurückzugehen, passt auch eine große Menschengruppe oder ein komplettes Gebäude aufs Foto. Farben und Linien bleiben dabei stabil, sodass Aufnahmen von Landschaften oder Architektur besonders lebendig wirken.

KI-Funktionen: Fotos und Videos wie vom Profi

Die intelligente Software der Kamera-App nimmt euch viel Arbeit ab und optimiert Aufnahmen automatisch, von der Belichtung bis zur Farbkorrektur. Besonders stark ist der Nachtmodus. Selbst bei wenig Licht oder in dunkler Umgebung entstehen helle, klare Bilder.

Für Hobby-Astronomen spannend: Mit Astrofotografie haltet ihr den Sternenhimmel mit klaren Details fest. Wer unterwegs Serienaufnahmen macht, profitiert von Top-Foto, das automatisch die beste Version auswählt. Hinzu kommen kreative Werkzeuge: Der magische Radierer entfernt störende Elemente wie Passanten oder Stromleitungen aus dem Bild.

Mit dem magischen Editor lassen sich Farben und einzelne Bildbereiche anpassen – beispielsweise ein grauer Himmel in leuchtendes Blau verwandeln. Das Feature Neu gestalten geht noch weiter und erlaubt gezielte Veränderungen in der Bildkomposition.

Auch Videos profitieren von Googles KI. Neben 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde sorgen optische und elektronische Bildstabilisierung für ruckelfreie Ergebnisse. Extras wie der Kinoeffekt mit unscharfem Hintergrund, Zeitlupenaufnahmen mit bis zu 240 fps oder der Audioradierer, der störende Geräusche entfernt, runden das Paket ab.