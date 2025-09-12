Google Pixel 10 Pro und Pro XL verstecken geniales Feature – so könnt ihr es nutzen

Google Pixel 10 Pro und Pro XL können mehr, als ihr denkt.

Die neuen Google-Smartphones Pixel 10 Pro und Pro XL unterstützen offenbar 12-Bit 4K RAW Videoaufnahmen, obwohl Google dies überhaupt nicht als Feature bewirbt. Die meisten Nutzer werden von den besseren Videoaufnahmen auch gar nichts mitbekommen – außer, sie nutzen eine Drittanbieter-App.

Welchen Nutzen haben 12-Bit-Videoaufnahme?

Die Standard-Kamera-App des neuen Pixel-Smartphones ist auf 10-Bit-Videos beschränkt. Eine 12-Bit-Option steht lediglich in Drittanbieter-Apps mit erweiterten Aufnahmemodi zur Verfügung. Die Seite Android-Authority nennt hier die App MotionCamPro als Beispiel, in der mehr Ausgabekonfigurationen angezeigt werden.

12-Bit-Videoaufnahme ist eine Premiere für Google-Pixel-Smartphones. Zuerst wurde die Funktion von Nutzer RagSaucy auf Reddit entdeckt. Sie ermöglicht es, zusätzliche Details bei Schatten und Lichtern zu erfassen, reduziert das Risiko einer Über- und Unterbelichtung und dürfte daher vor allem für die professionelle Nutzung oder Video-Enthusiasten interessant sein.

Reguläre Pixel-Handys bleiben außen vor

Laut Android Authority ist die Funktion dank der Smart-ISO Pro Technologie des Samsung ISOCELL GNV Bildsensors verfügbar. Hierbei sollen zwei Bilder mit unterschiedlichen ISO-Werten aufgenommen werden, deren Daten dann kombiniert werden, um eine bessere Qualität zu erreichen.

Die 12-Bit-Videoaufnahme ist nur mit den 50-MP-Hauptkameras der Google-Pixel-Pro-Modelle verfügbar. Die reguläre Version des Pixel-Smartphones soll dagegen nicht über die nötige Bandbreite für 4K-Videoaufnahmen verfügen.

Google verheimlicht das Video-Feature noch

Weiterhin unklar bleibt, warum Google das neue Feature der Pixel-Smartphones nicht selbst erwähnt hat. Möglicherweise schaltet das Unternehmen die Funktionen später noch mit einem Update für die reguläre Kamera-App frei.

Insgesamt macht die Kamera des Pixel 10 Pro XL eine gute Figur und schlägt sogar Konkurrenten wie das Samsung Galaxy S25 Ultra oder das iPhone 16 Pro Max.

