Google Pixel 10 Pro XL offenbart eine Stärke, mit der niemand gerechnet hat

So reparierbar wie das 10 Pro XL war ein Google Pixel noch nie.

Der bekannte YouTube-Kanal JerryRigEverything hat sich das Google Pixel 10 Pro XL für einen Teardown vorgenommen – und die Ergebnisse fallen überraschend positiv aus. Offenbar hat Google in puncto Reparaturfreundlichkeit kräftig nachgebessert. Während andere Hersteller ihre Geräte nach wie vor so konstruieren, dass Nutzerinnen und Nutzer kaum selbst Hand anlegen können, setzt Google ein deutliches Signal in die entgegengesetzte Richtung.

Google Pixel 10 Pro XL: Akku raus, Display runter

Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen zeigt sich das Pixel 10 Pro XL angenehm servicefreundlich. Das Display lässt sich beim Auseinanderbauen nicht nur vergleichsweise leicht entfernen, sondern bleibt sogar funktionstüchtig. Gerade für Reparaturen, bei denen man ein Ersatzteil tauschen oder das Gerät gründlich reinigen muss, ist das ein klarer Vorteil.

Noch spannender ist der Akku: Statt wie üblich mühselig verklebte Energiespeicher herauslösen zu müssen, hat Google eine einfache, aber clevere Lösung integriert – eine grüne Lasche, mit der sich der Akku problemlos herausziehen lässt. Dieser kleine Kniff spart nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Frust. Wer schon einmal versucht hat, den Akku eines iPhones oder eines anderen stark verklebten Smartphones zu lösen, weiß, wie wertvoll so ein Detail sein kann.

Im Video könnt ihr euch das Zerlegen anschauen:

Google und das „Right to Repair“

Ein weiterer Pluspunkt: Google stellt ein über 200 Seiten starkes Reparaturhandbuch für jedes Pixel-10-Modell öffentlich zur Verfügung. Zwar ist die Dokumentation nichts für absolute Laien, doch ambitionierte Bastler oder professionelle Werkstätten erhalten damit eine seriöse Grundlage für Reparaturen.

Passend dazu können Ersatzteile ganz offiziell über iFixit bestellt werden – transparent und unkompliziert. Damit hebt sich Google klar von Herstellern wie Apple oder Samsung ab, bei denen Reparaturen oft mit speziellen Werkzeugen, hohen Kosten oder künstlichen Beschränkungen wie Seriennummern-Lock-ins verbunden sind.

Natürlich ist das Pixel 10 Pro XL noch kein Fairphone, das konsequent auf Nachhaltigkeit und modulare Bauweise ausgelegt ist. Aber der Schritt zeigt, dass Google das Thema Reparierbarkeit zunehmend ernst nimmt. Angesichts strengerer EU-Vorgaben und des wachsenden „Right to Repair“-Bewegung dürfte genau dieser Aspekt in Zukunft immer stärker ins Zentrum rücken – zum Vorteil von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die ihre Geräte länger nutzen möchten.