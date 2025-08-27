Google Pixel 10: So groß ist das neue Smartphone

Das Google Pixel 10 kommt und bringt gleich drei Varianten mit. Doch wie groß sind die neuen Smartphones? Die Maße im Überblick.

Google Pixel 10: Maße und Gewicht im Vergleich

Das Pixel 10 und das Pixel 10 Pro sind mit 152,8 × 72 × 8,6 Millimetern gleich groß und liegen mit etwas über 200 Gramm angenehm in der Hand. Das Pro wiegt mit 207 Gramm nur minimal mehr als die Standardversion mit 204 Gramm.

Wer es größer mag, greift zum Pixel 10 Pro XL. Dieses misst 162,8 × 76,6 × 8,5 Millimeter und bringt mit 232 Gramm deutlich mehr Gewicht auf die Waage. Interessant: Trotz seiner Größe ist das XL-Modell sogar um 0,1 Millimeter dünner als die kleineren Varianten.

So viel kosten die Modelle: Die Preise für das Google Pixel 10

Im August 2025 hat Google sein neues Pixel-Flaggschiff vorgestellt. Das Pixel 10 erscheint ab 29. August in drei Varianten und positioniert sich im oberen Premium-Segment. Preislich startet das Basismodell bei 899 Euro, das Pixel 10 Pro kostet 1.099 Euro und das größere Pixel 10 Pro XL schlägt mit 1.299 Euro zu Buche.

Damit richtet sich die Serie klar an Käufer, die Wert auf modernste Technik legen. Erhältlich sind alle Modelle sowohl online im Google Store, wo ihr die Smartphones vorbestellen könnt, als auch im stationären Handel.

Was kann die neue Google Pixel Version? Im Video stellen wir euch das Smartphone in seinen verschiedenen Versionen vor.

Displaygrößen und Auflösung der Google-Pixel-10-Modelle

Auch die Displays unterscheiden sich merklich. Das Pixel 10 und das Pixel 10 Pro setzen beide auf eine 6,3-Zoll-Diagonale, unterscheiden sich jedoch in der Auflösung. Während das Pixel 10 auf 1.080 × 2.424 Pixel und eine Pixeldichte von 422 PPI kommt, liefert das Pro mit 1.280 × 2.856 Pixeln satte 495 PPI und damit eine sichtbar schärfere Darstellung.

Noch größer fällt das Pixel 10 Pro XL aus: Mit 6,8 Zoll und einer Auflösung von 2.992 × 1.344 Pixeln bei 486 PPI richtet es sich klar an Nutzer, die Wert auf ein besonders großes und detailreiches Display legen.