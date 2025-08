Google Pixel 10: So krass wurde Apple noch nie vom iPhone-Konkurrenten vorgeführt

Google macht, während Apple noch ankündigt – und das wird jetzt richtig peinlich.

Mit einem neuen Werbespot für das kommende Pixel 10 zieht Google kräftig über Apples Sprachassistent Siri her – und legt den Finger genau in die Wunde, die Apple selbst geöffnet hat. Während iPhone-Nutzer nämlich weiter auf smarte Siri-Upgrades warten, wirbt Google mit Humor, Seitenhieben und einem klaren Versprechen – und macht dabei deutlich, wer wohl aktuell die Nase vorn hat.

Google spottet über Siri auf dem iPhone – mit Beat und Botschaft

In einem neuen 30-Sekunden-Clip, der unter dem Titel „Google Pixel 10 | Soon“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal Made by Google veröffentlicht wurde, rechnet der Android-Konzern auf charmant-freche Art mit Apple ab. Untermalt ausgerechnet von einer Instrumentalversion von „The Next Episode“ von Dr. Dre – dem Dr. Dre, dessen Kopfhörerlinie Apple einst übernommen hat – rollt der Spot in stylischen Bildern das Pixel 10 Pro aus. Das Ziel: Apple bloßstellen, ohne die iPhone-Firma direkt beim Namen zu nennen.

Doch der Text im Spot spricht eine klare Sprache:

„Wenn Sie ein neues Telefon wegen einer Funktion kaufen, die bald verfügbar sein wird…

Aber es ist schon seit einem ganzen Jahr bald verfügbar…

Sie könnten Ihre Definition von bald ändern.

Oder Sie könnten einfach …

Ihr Smartphone wechseln.“

Der letzte Satz ist eine klare Kampfansage an Apple – und eine Einladung an enttäuschte iPhone-Nutzer, ins Pixel-Lager zu wechseln.

Hintergrund: Apples Siri-Fiasko

Apple kündigte im Rahmen der WWDC 2024 die große KI-Offensive „Apple Intelligence“ an – mit smarter, personalisierter Siri als Vorzeige-Feature für das kommende iPhone 16. Doch statt pünktlich zur Markteinführung der neuen iPhones zu erscheinen, wurde die Funktion auf „bald verfügbar“ verschoben. Inzwischen ist klar: Vor dem Frühjahr 2026 wird daraus nichts. Ein ganzes Jahr später als ursprünglich geplant.

Die Verzögerung sorgte nicht nur für enttäuschte Kunden, sondern auch für rechtliche Konsequenzen: Mehrere Sammelklagen gegen Apple wegen irreführender Werbung sind bereits in Vorbereitung oder laufen.

Google weiß diese Situation clever für sich zu nutzen. Der Spot erscheint nur rund zwei Wochen vor der geplanten Vorstellung des Pixel 10 – laut Teaser am 20. August 2025. Die Message: Während Apple noch von einer intelligenten Zukunft spricht, liefert Google im Hier und Jetzt.

Fakt ist: Google trifft Apple dort, wo es weh tut

Ganz ehrlich: Der Seitenhieb ist gelungen – stilvoll verpackt, klar formuliert und mit musikalischem Augenzwinkern. Die Art der Werbesprache erinnert an frühere Apple-Spots. Ob die Werbung iPhone-Fans aber wirklich zum Umdenken bewegt, bleibt abzuwarten. Doch eins ist sicher: So krass wurde Apple selten öffentlich vorgeführt – schon gar nicht von einem direkten Konkurrenten.