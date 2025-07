Google Pixel 10 übernimmt nützliche iPhone-Funktion – und macht sie cleverer

Das Pixel 10 erhält eine KI-Mailbox ohne Internet-Zwang.

Für das Pixel 10 arbeitet Google an einer nützlichen Funktion, die stark an Apples Live Voicemail erinnert. Googles Call Message geht aber mindestens einen Schritt weiter: Die KI übernimmt nicht nur die Transkription verpasster Anrufe, sondern liefert auch eine praktische Zusammenfassung – und das ganz ohne Internetverbindung.

Google: Call Message exklusiv für das Pixel 10

Wer einen Anruf verpasst, bekommt mit Call Message bald auch auf einem Android-Handy digitale Unterstützung. Die KI-Funktion übernimmt verpasste Anrufe, fordert das Gegenüber automatisch zur Sprachnachricht auf und verarbeitet diese auf dem Pixel 10 in Textform sowie als kompakte Zusammenfassung. Bei der iPhone-Variante der Funktion belässt es Apple bei einer reinen Textdarstellung des Gesagten, eine weitere Verarbeitung durch KI findet nicht statt.

Laut Vorabinformationen arbeitet Call Message vollständig offline. Die Funktion braucht also weder WLAN noch eine mobile Datenverbindung. Das ist ein echter Vorteil gegenüber cloudbasierten Voicemail-Diensten. Das System aktiviert sich automatisch bei verpassten Anrufen, manuellen Ablehnungen oder sogar bei der Anruf-Ablehnung über eine Wear-OS-Smartwatch.

In der aktuellen Beta-Version der Google-Phone-App wurde die neue Funktion mit dem Codenamen Beesly entdeckt. Die Version und die internen Bezeichnungen deuten klar auf einen Release für das Pixel 10 hin (Quelle: Android Authority). Schon frühere Features wie Hold for Me oder Direct My Call starteten auf ähnliche Weise und sind nach wie vor exklusiv auf Pixel-Geräten verfügbar.

Google Pixel 10 als Voicemail-Zentrale

Mit Call Message wird das Pixel 10 zur smarten Voicemail-Zentrale. Alles läuft direkt auf dem Handy, ganz ohne Cloud. Dass Google zusätzlich eine Zusammenfassung liefert, dürfte die Funktion noch etwas nützlicher machen als Apples Vorlage.