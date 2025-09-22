Google Pixel 10 vs. Pixel 9: So unterscheiden sich die Modelle

Das Google Pixel 10 bringt spannende Neuerungen, doch lohnt sich der Umstieg vom Pixel 9 wirklich? Wir stellen euch beide Modelle im Detail vor.

Google Pixel 9 versus Google Pixel 10: Lohnt sich der Umstieg?

Mit dem Google Pixel 10 setzt der Hersteller seine Erfolgsserie fort. Schon das Pixel 9 galt als starkes Android-Smartphone mit exzellenter Kamera und direktem Android-Support. Doch wie viel besser ist der Nachfolger wirklich? Wir machen den Vergleich.

Technische Daten im Überblick

Feature Google Pixel 10 Google Pixel 9 Display 6,3 Zoll OLED, 120 Hz 6,3 Zoll OLED, 120 Hz Displayhelligkeit 2.000 Nits (HDR), 3.000 Nits (Spitzenhelligkeit) 1.800 Nits (HDR), 2.700 Nits (Spitzenhelligkeit) Arbeitsspeicher 12 GB 12 GB Speicheroptionen 128 / 256 GB 128 / 256 GB Hauptkamera 50 MP Weitwinkel + 13 MP Ultraweitwinkel + 10,8-MP-Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom 50 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel Frontkamera 10,5 MP 10,5 MP Akku 4.970 mAh, 29W Ladeleistung mit Kabel 4.700 mAh, 27W Ladeleistung mit Kabel Betriebssystem Android 16 Android 16 Prozessor Google Tensor G4 Google Tensor G3

Design: Was hat sich verändert?

Das Pixel 10 bleibt dem typischen Look von Google treu. Wie schon beim Pixel 9 sitzt das markante Kameramodul quer über der Rückseite. Neu ist allerdings: Im Modul steckt jetzt eine dritte Linse, das Teleobjektiv. An den Abmessungen hat sich fast nichts geändert, nur beim Gewicht legt das Pixel 10 leicht zu.

Beide Modelle setzen weiterhin auf einen Aluminiumrahmen und kratzfestes Gorilla Glass Victus 2. Den größten Unterschied macht diesmal die Farbauswahl: Während das Pixel 9 in Obsidian, Peony, Wintergreen und Porcelain erhältlich war, gibt es das Pixel 10 in Indigo, Frost, Lemongrass und Obsidian.

Display: nur marginale Unterschiede

Beide Modelle nutzen ein 6,3-Zoll-OLED mit Full-HD+-Auflösung und adaptiver Bildwiederholrate bis 120 Hertz.

Unterschiede zeigen sich bei der Helligkeit: Das Pixel 10 erreicht bei HDR-Inhalten bis zu 2.000 Nits (kurzzeitig im Sonnenlicht sogar 3.000), während das Pixel 9 maximal 1.800 beziehungsweise 2.700 Nits schafft. In der Praxis bedeutet das: Das Pixel 10 lässt sich draußen etwas besser ablesen, ansonsten sind die Panels nahezu identisch.

Leistung: mehr Power durch den Tensor G5

Im Pixel 10 arbeitet der neue Tensor G5, der speziell auf KI-Anwendungen optimiert wurde. Erste Benchmarks zeigen einen deutlichen Sprung: Im Geekbench 6 schlägt er den Tensor G4 des Pixel 9 klar, sowohl im Single-Core- als auch im Multi-Core-Test.

Google spricht von bis zu 34 Prozent mehr CPU-Leistung. Beim Speicher bleibt alles gleich: 12 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher. Für Multitasking, Gaming und KI-Features ist das Pixel 10 damit spürbar besser aufgestellt.

Kamera: Telekamera beim Pixel 10 als Pluspunkt

Bei der Kamera gibt es die spannendsten Änderungen. Während das Pixel 9 mit einer starken Haupt- und Ultraweitwinkelkamera überzeugte, setzt das Pixel 10 auf ein neues Dreifach-Setup.

Allerdings fällt die Hauptkamera mit kleinerem Sensor aus, und auch die Ultraweitwinkelkamera hat weniger Megapixel als beim Pixel 9. Vorteil: Das Pixel 10 bringt eine zusätzliche Telekamera mit fünffachem optischem Zoom, ein echter Bonus für alle, die gerne weit entfernte Motive fotografieren.

Ob die schwächeren Sensoren in der Praxis Nachteile bringen, müssen Vergleichstests zeigen.

Akku: neues Feature beim Pixel 10

Der Akku wächst von 4.700 auf 4.970 mAh, die Ladeleistung steigt minimal auf 29 Watt. Kabelloses Laden funktioniert jetzt mit Qi2 und bis zu 15 Watt, beim Pixel 9 waren es 12 Watt.

Neu ist Pixelsnap, das magnetische Ladesystem von Google, das an MagSafe von Apple erinnert. Ladegeräte oder Zubehör haften damit magnetisch am Gerät, was das Handling erleichtert.

Software & KI: deutlicher Vorsprung beim Pixel 10

Beide Smartphones laufen mit Android 16 und erhalten 7 Jahre Updates. Exklusive KI-Features wie der Kamera-Coach oder die Echtzeitübersetzung von Anrufen gibt es zunächst nur für das Pixel 10.

Erfahrungsgemäß landen manche Funktionen später auch auf älteren Modellen, wer aber sofort die neuesten KI-Tricks ausprobieren will, muss zum Pixel 10 greifen.

Preis: stabile Preispolitik bei Google

Zur Einführung kostet das Pixel 10 genauso viel wie das Pixel 9 im Vorjahr: 899 Euro für 128 GB, 999 Euro für 256 GB. Das Pixel 9 ist inzwischen günstiger zu haben.

Fazit: Pixel 9 oder Pixel 10 – welches passt besser?

Ob sich der Umstieg lohnt, hängt stark von den eigenen Ansprüchen ab:

Für Preisbewusste: Wer ein günstiges, starkes Google-Smartphone sucht, fährt mit dem Pixel 9 immer noch sehr gut. Kamera und Performance reichen auch 2025 locker für Alltag, Fotos und Streaming.

Wer ein günstiges, starkes Google-Smartphone sucht, fährt mit dem Pixel 9 immer noch sehr gut. Kamera und Performance reichen auch 2025 locker für Alltag, Fotos und Streaming. Für Kamera-Fans: Hier ist die Entscheidung kniffliger. Das Pixel 9 punktet mit größeren Sensoren, während das Pixel 10 mit der Telelinse deutlich flexibler ist. Wer Zoom-Aufnahmen schätzt, greift zum Pixel 10. Wer bei schlechten Lichtverhältnissen maximale Qualität will, bleibt beim Pixel 9.

Hier ist die Entscheidung kniffliger. Das Pixel 9 punktet mit größeren Sensoren, während das Pixel 10 mit der Telelinse deutlich flexibler ist. Wer Zoom-Aufnahmen schätzt, greift zum Pixel 10. Wer bei schlechten Lichtverhältnissen maximale Qualität will, bleibt beim Pixel 9. Für Gamer: Der Tensor G5 im Pixel 10 liefert spürbar mehr Leistung.

Der Tensor G5 im Pixel 10 liefert spürbar mehr Leistung. Für KI-Anwender: Exklusive KI-Features wie der Kamera-Coach oder Echtzeitübersetzung sind spannende Neuerungen beim Pixel 10.

Unterm Strich gilt: Das Pixel 9 bleibt ein Top-Gerät für Sparfüchse, während das Pixel 10 klar an diejenigen adressiert ist, die Wert auf aktuelle KI-Funktionen, Leistung und Zoom-Fotografie legen.