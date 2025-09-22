Google Pixel 9 vs. iPhone 17

Wer ein neues Smartphone kaufen möchte, fragt sich, welches Gerät denn das bessere ist. Heute vergleichen wir das iPhone 17 mit dem Google Pixel 9.

Mit diesen Funktionen glänzt das iPhone 17

Mit gerade einmal 177 Gramm zählt das iPhone 17 zu den leichteren Smartphones. Der 6-Core CPU sorgt in Verbindung mit dem 5-Core-GPU und der 16-Core Neural Engine für eine besonders gute Leistung und Effizienz.

Mit seinem OLED Display, das eine Diagonale von 15,9 Zentimetern aufweist, macht der Blick auf das iPhone richtig Spaß. Auch die gute Kamera, die mit bis zu 48 MB Fotos und 4K-Videos aufnehmen kann, spricht für das Gerät. Der eingebaute Bildstabilisator hilft euch sogar noch weiter dabei, richtig professionelle Ergebnisse mit der Kamera zu erzielen.

Neben den Standardfarben Schwarz und Weiß könnt ihr das iPhone 17 auch in Nebelblau, Salbei oder Lavendel erwerben. Das Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite garantiert laut Hersteller einen besseren Schutz vor Kratzern und Rissen.

Wir haben uns iPhone 17, 17 Pro Max und Air näher angesehen. Das Video präsentiert die Ergebnisse:

Auch das Google Pixel 9 kann überzeugen

Erhältlich ist das Google Pixel 9 in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Pink. Obwohl es günstiger ist, weist es einen größeren Arbeitsspeicher auf. Gerade für Gaming und Nutzer, die gerne mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen, ist dies ein richtiger Vorteil zum iPhone 17.

Auch die Akkukapazität und die Ladegeschwindigkeit sind etwas besser als beim Vergleichsmodell. Schnellere Ladezeiten und ein länger andauerndes Vergnügen sind so vorprogrammiert.

Wer gerne Fotos macht, sollte ebenfalls eher das Google Pixel 9 wählen. Mit 75,5 MP bei der Hauptkamera ist die Auflösung nämlich deutlich besser.

Die technischen Details in der Übersicht

Smartphone iPhone 17 Google Pixel 9 Betriebssystem iOS 26 Android 14 Display 6,3" OLED 6,3" OLED Prozessor Apple A19 Chip Google Tensor G4 Akkukapazität 3.692 mAh, 25 W 4.700 mAh, 27 W Speicherkapazität 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB RAM 8 GB 12 GB Hauptkamera 48 MP 75,5 MP Preis 949 Euro (256 GB), 1.199 Euro (512 GB) 799 Euro (128 GB), 899 Euro (256 GB) Erscheinung September 2025 August 2024

Fazit: Dieses Smartphone solltet ihr wählen

Das iPhone 17 ist das neuere Modell, das mit einer guten Leistung überzeugen kann. Es ist vor allem für Apple-Fans geeignet, die gerne auf dem neuesten Stand sind. Im Gegensatz zum Gerät von Google ist hier ein Speicherplatz mit bis zu 512 GB verfügbar. Das ist genug Platz für jede Menge Dateien und Apps.

Das Google Pixel 9 hingegen überzeugt nicht nur mit einer besseren Hauptkamera, sondern auch mit mit mehr RAM und einer größeren Akkukapazität. Wer also an Gaming interessiert ist und ein Smartphone benötigt, das wirklich viel kann, sollte hier zuschlagen, auch wenn der geringe Speicher zum Problem werden könnte.

Haben euch diese beiden Geräte noch nicht überzeugt? Dann schaut euch unseren Vergleich Google Pixel 10 Pro vs. iPhone 17 Pro an.

