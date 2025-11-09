Google Pixel Watch 4 im Test: Auffällig unauffällig

Googles Pixel Watch 4 hat im Alltagstest einen unscheinbaren Eindruck hinterlassen – und das könnte das größte Problem der Smartwatch sein.

Google Pixel Watch 4 (45 mm) im Test: Fazit GIGA-Wertung: 7,9 /10 Google hat mit der Pixel Watch 4 wieder eine absolut solide Smartwatch abgeliefert, die alles noch etwas besser macht als die 3. Generation. Das Display ist heller und damit besser ablesbar, die Ränder sind noch einmal dünner geworden, die Akkulaufzeit spürbar besser und die Performance wurde weiter optimiert. Wer wie ich von Generation zu Generation der Pixel Watch springt, wird die deutlichen Optimierungen der Software, die bessere Integration von Gemini und die absolute Unaufgeregtheit der Smartwatches zu schätzen wissen. Das ist in meinen Augen aber auch ein Problem. Während mich Huawei-Smartwatches von Modell zu Modell immer wieder mit neuen Designs und besonderen Funktionen begeistern, habe ich das Gefühl, dass Google jedes Jahr einfach nur minimal auffrischt. Allein die „Notruf über Satellit“-Funktion ist wirklich einzigartig in der Smartwatch-Welt. Das Feature bekommt ihr aber nur in der LTE-Version. Wer von der ersten Pixel Watch umsteigen und weiter eine Google-Smartwatch haben möchte, der ist bei der Pixel Watch 4 genau richtig. Die Verbesserungen werdet ihr nach so vielen Jahren deutlich spüren. Für alle anderen sind die Neuerungen für den verlangten Preis in meinen Augen zu gering. Sollte der Preis mit der Zeit fallen, wäre die Pixel Watch 4 für mich eine bezahlbare und unaufgeregte Smartwatch, die sich unauffällig in euren Alltag integriert, ohne sich in den Mittelpunkt zu rücken. Sie wäre einfach da und würde abliefern. Google Pixel Watch 4 Android-Smartwatch mit größerem Actua 360-Display, Gemini-Unterstützung und verbesserter Akkulaufzeit. Bietet umfassendes Fitness-Tracking und Gesundheitsfunktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.11.2025 02:47 Uhr Vorteile: Display

Komfort

Sensoren

Design

Schnell aufgeladen

Reparierbarkeit

Notruf über Satellit Nachteile: Preis

Alle Funktionen nur mit Abo

Schwache Update-Garantie

Display erstrahlt

Selbst im direkten Sonnenlicht lässt sich das Display sehr gut ablesen. (© Google)

Optisch sieht die Pixel Watch 4 aus wie die Vorgänger. Mir persönlich gefällt das, denn die Uhr liegt selbst in der größeren Version, die ich getestet habe, sehr angenehm am Handgelenk und fällt im Alltag überhaupt nicht negativ auf.

Nur wenn ihr genau hinschaut, dann werdet ihr die Neuerungen beim Display entdecken. Das wird mit bis zu 3.000 Nits noch heller und hat im Vergleich zu den Vorgängern einen dünneren Bildschirmrand. Der Effekt des an den Seiten abgerundeten Glases kommt dadurch noch besser zur Geltung.

Ich bin mit der Uhr viel Fahrrad gefahren – draußen und drinnen, war schwimmen und hatte sie natürlich im Alltag immer am Handgelenk. Die hohe Helligkeit macht das Ablesen der Werte und Informationen viel einfacher.

Software optimiert

Die Bedienung ist mit Wear OS 6 deutlich einfacher geworden. (© GIGA)

Bei der Ablesbarkeit und Bedienung der Pixel Watch 4 hilft zudem, dass Google die Software mit Wear OS 6 stark angepasst hat. Ähnlich wie bei den Pixel-Smartphones kommen größere Buttons zum Einsatz und das Layout wurde für das kleine Display optimiert.

Nach vier Generationen würde ich zum ersten Mal sagen, dass Google mit Wear OS bei der Software da angekommen ist, wo man hätte schon immer starten müssen. Man merkt, dass sich die Entwickler wirklich Gedanken um die Bedienung gemacht haben und nicht einfach nur eine Smartwatch anbieten wollen, wie es bei der ersten Pixel Watch der Fall war.

Performance passt

Gemini ist jetzt viel umfangreicher auf der Smartwatch. (© GIGA)

Die Pixel Watch 3 (Test) lief dank des neuen Chips schon schneller und die Pixel Watch 4 arbeitet mit Wear OS 6 und der 2. Generation des Chips noch etwas besser zusammen. Es kommt zwar hier und da zu minimalen Verzögerungen, doch das bewegt sich alles im Rahmen.

Wirklich toll finde ich die Integration von Gemini. Die Künstliche Intelligenz von Google ist auf der Pixel Watch 4 deutlich mächtiger geworden und kann nun umfangreiche Befehle verstehen und behält auch den Kontext bei mehreren Fragen hintereinander im System. Das macht die Bedienung viel intuitiver.

Trotzdem nutze ich Gemini lieber auf meinem Pixel 10 Pro XL (Test), weil ich dort einfach weiterkomme, wenn es dann doch ins Netz oder eine App geht. Für einfachere Fragen im Alltag ist die Smartwatch trotzdem zugänglicher geworden.

Besseres Fitness-Tracking

Die Pixel Watch 4 sammelt präzise Daten. (© GIGA)

Grundsätzlich bekommt ihr mit der Pixel Watch 4 einen zuverlässigen Begleiter beim Sport. Das Tracking ist wirklich sehr gut und gehört in meinen Augen zu den zuverlässigsten Smartwatches auf dem Markt. Alles wird in Echtzeit gemessen und die Werte sind ziemlich genau.

Besonders groß ist der Unterschied beim GPS-Tracking. Das Dual-Frequenz-GPS ist deutlich präziser als bei der Pixel Watch 3. Da, wo ich bisher Probleme mit der Ortung hatte, sind diese mit der Pixel Watch 4 verschwunden.

Google nutzt für die Fitness-Features Fitbit. Um wirklich alle Funktionen und Auswertungen nutzen zu können, müsst ihr wie bisher ein Abo abschließen. Das finde ich persönlich, wie schon bei den drei Generationen vorher, einfach nicht zeitgemäß bei so einem Verkaufspreis.

Ich habe nur die kostenlosen Features genutzt und kam damit auch zurecht. Nur wenn ihr wirklich ins Detail gehen wollt, beispielsweise bei der Schlafauswertung, dann müsst ihr zahlen.

Endlich reparierbar

Die Pixel Watch 4 lässt sich tatsächlich reparieren. (© Google)

Großes Lob muss ich Google dafür aussprechen, dass die Pixel Watch 4 endlich repariert werden kann. Theoretisch könntet ihr das sogar selbst machen. Bisher war es so, dass die vorherigen Generationen bei einem Defekt ausgetauscht werden mussten. Ab der 4. Generation ist das nicht mehr nötig.

Schade ist nur, dass sich das in der Update-Politik nicht widerspiegelt. Die Pixel Watch 4 wird bis Oktober 2028 unterstützt. Also wieder nur drei Jahre. Das ist einfach zu kurz, wenn man so einen Preis verlangt.

Akkulaufzeit und neue Ladelösung

Google verspricht mit der Pixel Watch 4 eine spürbar höhere Akkulaufzeit – und die kann ich bestätigen. Beim von mir getesteten Modell ist die Kapazität von 420 mAh auf 455 mAh angewachsen. Während ich beim Vorgänger auf etwa zwei Tage kam und die Akkulaufzeit teilweise sehr schwankte, ist die Pixel Watch 4 deutlich zuverlässiger geworden.

Mit dem 45-mm-Modell kam ich so gut wie immer auf eine Laufzeit von drei Tagen. Dabei habe ich das Always-On-Display und alle wichtigen Benachrichtigungen aktiv. Sport habe ich meist zwischen 30 und 60 Minuten täglich gemacht. Das ist für mich ein solider Wert.

Das ist die dritte Ladelösung in vier Generationen. (© GIGA)

Was ich von der neuen Ladestation halten soll, weiß ich nicht. Es ist die dritte neue Ladelösung in vier Generationen. Ich finde es zwar toll, dass die Uhr jetzt schneller lädt, aber ich weiß nicht, ob das die finale Lösung für Google wird.

Für den Notfall fehlt mir eine kabellose Ladefunktion. Es kam einmal vor, dass ich das Ladekabel auf Reisen vergessen habe. Da Google auf eine eigene Lösung setzt, lief ich dann nach einem langen Wochenende mit leerer Uhr herum.

Wertung im Detail

Kategorie Wertung (max. 10) Nachhaltigkeit 7 Design und Verarbeitung 8 Display 9 Tragekomfort und Bedienung 8 Software 8 Fitness-Modi: 7 Akku 8 Gesamt 7.9

