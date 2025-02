Google Play Store: Mit Paysafecard bezahlen

Wer sich Apps, In-App-Gegenstände, E-Books, Filme und mehr im Google Play Store kaufen will, kann auch mit einer Paysafecard bezahlen. Das geht aber nur mit einem kleinen Umweg.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Man kann Paysafecard nicht als Bezahloption im Kaufvorgang im Play Store auswählen. Um mit dem Guthaben zu bezahlen, muss man zunächst ein „MyPaysafecard“-Konto anlegen und es anschließend mit Google Play verknüpfen. Hier legt ihr das Konto an.

Anzeige

Wie kann man bei Google Play mit Paysafecard bezahlen?

Lange Zeit war die Kreditkarte die einzige Möglichkeit, Apps, Spiele und mehr für Zahlungen in Googles Store zu verwenden. Nach und nach wurden neue Möglichkeiten hinzugefügt. Wer jedoch ungern seine persönlichen Daten, zum Beispiel das PayPal-Passwort oder die Kreditkartennummer bei Google hinterlegen will, kann mit der Paysafecard bezahlen. Das geht so:

Meldet euch bei MyPaysafe an (zur Anmeldung). Falls noch nicht vorhanden, erstellt ein Konto für den Dienst. Verknüpft anschließend den Paysafecard-Account mit eurem Google-Play-Konto. Anschließend könnt ihr das Guthaben in eurem MyPaysafecard-Konto für Google-Play-Einkäufe nutzen.

Anzeige

Google Play: Guthabe mit Paysafecard bekommen

Wollt ihr euer Google-Konto nicht mit dem Paysafecard-Account verknüpfen oder keinen neuen Account erstellen, könnt ihr Paysafe-Guthaben auch über Umwege für Googles digitalen Laden einsetzen:

Dazu sucht ihr einen Online-Store, bei dem ihr Google-Play-Guthaben kaufen könnt. Achtet dabei darauf, dass der Shop Paysafecard-Zahlungen akzeptiert. Das geht zum Beispiel bei MMOGA (Google-Play-Guthaben bei Dundle ansehen). Kauft die Google Play Card. Führt die Zahlung mit der Paysafecard durch. Löst anschließend das Guthaben aus der Google-Play-Karte in eurem Google-Account ein.

Anzeige

Anders als der Name vermuten lässt, erhält man nach dem Kauf keine Guthabenkarten, sondern einen 16-stelligen Code, der auf einem Bon abgedruckt ist und hinter dem ein bestimmter Betrag steckt. Kaufen kann man diese Paysafecards zum Beispiel in Tankstellen. An vielen Kassen in Supermärkten finden sich ebenfalls Paysafecards.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.