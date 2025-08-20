Google Play Store vor großer Änderung: Bald müsst ihr ganz genau hinschauen

Nutzer erhalten im Play Store mehr Freiheiten.

Google stellt seinen Play Store um. Künftig sollen App-Entwickler Nutzer auf externe Bezahlseiten weiterleiten dürfen. Das Vorhaben ist Teil eines größeren Plans, um weitere Strafen durch die EU zu vermeiden.

Google Play Store: Externes Bezahlen möglich

Der Druck aus Brüssel zeigt Wirkung: Nach wiederholter Kritik der EU-Kommission an Googles Umgang mit Bezahlwegen innerhalb des Android-Systems reagiert der Konzern nun mit weitreichenden Änderungen. Im Kern geht es darum, App-Anbietern mehr Freiheiten zu geben. Sie dürfen künftig auf externe Seiten verlinken, wenn es um Käufe oder Abos geht. Damit können Nutzer den Play Store einfach umgehen.

Die neue Regelung soll 30 Länder in Europa betreffen, darunter auch Deutschland. Google will damit dem Digital Markets Act gerecht werden, der sogenannte Gatekeeper zu mehr Offenheit verpflichtet. Gleichzeitig senkt Google seine Gebühren. Statt bisher 10 Prozent werden bei externen Zahlungen nur noch 3 Prozent fällig. Eine neue Gebührenstruktur mit mehreren Stufen ist ebenfalls geplant.

Trotz der Lockerung äußert Google auch Bedenken, wie Bloomberg berichtet: Wer außerhalb seiner gewohnten Umgebung im Play Store bezahlt, könnte auf unsichere Seiten geraten. Google warnt bereits vor möglichen Risiken wie Betrugsversuchen oder schadhaften Inhalten. Die Verantwortung liege dann stärker bei den App-Anbietern.

Google Play Store: Freiheit mit Nebenwirkungen

Was nach mehr Freiheit klingt, hat auch Nebenwirkungen. Zwar profitieren Entwickler von geringeren Kosten, Nutzer müssen aber genauer hinschauen, wo und wie sie bezahlen. In der Praxis könnte das neue System bedeuten, dass sich das Einkaufserlebnis ändert – mit Umleitungen, fremden Webseiten und zusätzlichen Klicks. Google selbst sieht darin einen Rückschritt bei Sicherheit und Komfort.

Der Schritt kommt nicht freiwillig. Die EU hatte zuvor deutlich gemacht, dass Verstöße gegen das neue Digitalgesetz teuer werden. In der Vergangenheit musste Google bereits mehrere Milliarden Euro Strafe zahlen. Auch Apple und Meta wurden bereits zur Kasse gebeten.