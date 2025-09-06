Google räumt auf: Neue Play-Store-Funktion hat lange auf sich warten lassen

Ein kleiner Button vereinfacht den Android-Alltag.

Google möchte die Verwaltung von Apps verbessern. Anstelle umständlicher Menüs soll auf den App-Seiten des Play Stores ein Button zum direkten Deinstallieren erscheinen. So lassen sich Apps auch auf anderen Android-Geräten schnell entfernen.

Google: Deinstallieren-Button im Play Store

Wer ein Android-Smartphone besitzt, kennt das nur zu gut: Eine App ist nicht nur auf dem Handy, sondern auch auf der Smartwatch, dem Tablet oder dem Fernseher installiert. Bislang ist für das Löschen dieser App auf einem anderen Gerät ein mehrstufiger Prozess im Play-Store-Menü erforderlich. Genau das will Google nun ändern.

Laut Berichten ist ein neuer Button geplant, der auf den App-Seiten im Play Store erscheint. Über diesen soll sich die jeweilige App auf einem beliebigen, mit dem Google-Konto verbundenen Gerät deinstallieren lassen. Bislang mussten Nutzer dafür das Menü „Apps und Geräte verwalten“ öffnen, das Zielgerät auswählen und mehrere Untermenüs durchlaufen. Der neue Ansatz spart Zeit und macht die App-Pflege effizienter.

Im Moment ist die Funktion noch nicht freigeschaltet. Erste Hinweise darauf wurden aber bereits im Quellcode des Play Stores entdeckt und konnten immerhin schon manuell aktiviert werden. Ob und wann der Button für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist offen. Sicher ist jedoch jetzt schon: Für Android-Nutzer wird das Deinstallieren in Zukunft bequemer.

Android: App-Verwaltung einfacher gemacht

Die geplante Neuerung fügt sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, mit denen Google die zentrale Steuerung über den Play Store ausbauen möchte. Schon heute lassen sich Apps auf anderen Geräten installieren, etwa auf Smartwatches oder Zweit-Handys. Dass das Entfernen bald genauso leicht funktioniert, war nur eine Frage der Zeit.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Der neue Button funktioniert wohl nur appweise. Wer aufräumen will, muss jede App einzeln öffnen (Quelle: Android Authority).

