Google spendiert älteren Pixel-Smartphones großes Software-Update

Ein Knopfdruck und plötzlich wirkt euer älteres Pixel wie frisch aus dem Jahr 2025.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit dem ersten großen Update für Android 16 bringt Google frischen Wind auf ältere Pixel-Smartphones. Besitzerinnen und Besitzer von Pixel 6 bis Pixel 9 können sich ab sofort über das neue Material-3-Expressive-Design freuen. Die Pixel-10-Serie hatte es bereits ab Werk installiert, nun rollt Google die umfassende Design-Auffrischung auch auf ältere Geräte aus.

Anzeige

Google frischt ältere Pixel-Handys auf

Das neue Design setzt auf die 2021 eingeführte Linie „Material You“ auf und ist die erste größere optische Überarbeitung seit vier Jahren. Im Mittelpunkt stehen kräftigere Farben, größere Buttons und mehr Gestaltungsspielraum für den Sperrbildschirm, der mit animierten Effekten wie Formen oder Wetterelementen ausgestattet werden kann. Auch zahlreiche Google-Apps – darunter Gmail, Wallet, Drive und die Telefon-App – wurden bereits an den neuen Look angepasst.

Auf Systemebene bringt Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release) weitere praktische Neuerungen. In den Schnelleinstellungen lassen sich Kacheln in verschiedenen Größen darstellen, außerdem setzen App-Drawer, Benachrichtigungen und Quick Settings auf transparente, milchglasartige Hintergründe. Neue Animationen sollen flüssiger wirken und werden von haptischem Feedback sowie passenden Soundeffekten begleitet. Selbst das Ausblenden einer Benachrichtigung fühlt sich dadurch lebendiger an – die übrigen Elemente reagieren sichtbar auf die Bewegung.

Unklar bleibt, ob die bereits angekündigten Live-Updates Teil des Rollouts sind. Dieses Feature würde es erlauben, Fortschritte bei Lieferungen, Fahrdiensten oder Navigation direkt im Sperrbildschirm zu verfolgen. Google selbst ging in seiner Ankündigung nicht darauf ein.

Anzeige

Weitere Pixel-Geräte aktualisiert

Auch die Pixel-Watch-Modelle profitieren von den Änderungen. Dort spiegelt sich Material 3 Expressive in ersten Anpassungen wider, und mit Google Maps lassen sich Routen vom Smartphone starten, die automatisch auf der Uhr angezeigt werden.

Für die Pixel Buds Pro 2 kündigt Google zusätzliche Features an, die später im September folgen sollen: Adaptive Audio passt die Klangwiedergabe an die Umgebung an, ein Schutzmechanismus warnt vor zu lauten Geräuschen und eingehende Anrufe lassen sich künftig per Nicken oder Kopfschütteln steuern – ähnlich wie bei Apples AirPods.

Mehr Platz auf dem Homescreen Ich habe das Update heute früh auf dem Pixel 9 Pro XL installiert und war zunächst verwundert, wieso ich plötzlich eine leere Zeile auf dem Startbildschirm habe. Die neue Version schafft dabei einfach mehr Platz auf dem Homescreen, sodass ihr mehr unterbringen könnt. Ansonsten finde ich das Design etwas zu verspielt, aber daran gewöhnt man sich sicher mit der Zeit. Peter Hryciuk

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.