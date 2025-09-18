Google spendiert eurem Android-Handy eine Funktion, die sich viele seit Jahren wünschen

Ein neues Feature verwandelt euer Smartphone in einen Fitness-Buddy – ohne zusätzliches Gerät.

Google hat seiner App Health Connect ein neues Talent verpasst: Ab sofort kann sie Schritte direkt über die Sensoren eures Smartphones erfassen. Bisher war Health Connect vor allem ein stiller Verwalter, der Daten aus Apps wie Fitbit, Samsung Health oder Garmin bündelte. Mit der neuen Funktion übernimmt die App nun erstmals selbst die Rolle eines aktiven Messwerkzeugs.

Google spendiert Android Schrittzähler

Die Änderung wurde in Android 16 QPR2 Beta 2 entdeckt und offiziell in den Release Notes bestätigt. Dort heißt es: „Health Connect wird nun automatisch Schritte mithilfe der Gerätesensoren erfassen.“ Damit entfällt die Notwendigkeit, dass eine andere App diese Basisdaten bereitstellt – euer Handy erledigt das jetzt selbstständig.

Auf den ersten Blick wirkt das Update unspektakulär. Doch für Google könnte es ein strategisch wichtiger Schritt sein. Bislang mussten Nutzer darauf hoffen, dass ihre Fitness-Apps wirklich alle relevanten Daten an Health Connect weitergeben. Garmin etwa schränkt die Weitergabe ein: Während Schritte oder Herzfrequenz sichtbar werden, bleiben exklusive Datenpunkte wie „Body Battery“, „Training Load“ oder „Running Tolerance“ außen vor. Für Nutzer entsteht so ein fragmentiertes Bild ihrer Fitnessdaten.

Indem Google selbst Basiswerte wie Schritte erfasst, macht sich Health Connect unabhängiger von Drittanbietern. Die App könnte damit zu einer Art Grundversorger für Gesundheitsdaten auf Android werden. Ob Google sie langfristig zu einer vollwertigen Fitnessplattform ausbauen will, ist zwar offen – die Richtung ist jedoch klar: Health Connect soll mehr sein als nur ein Datenspeicher.

Praktische Erweiterung

Für euch bedeutet das: Wer sein Smartphone ohnehin immer in der Tasche hat, bekommt künftig automatisch eine Grundstatistik über die eigenen Bewegungen. Ganz ohne zusätzliche App, ganz ohne externe Dienste oder Geräte. Und vielleicht ist das nur der Anfang. Denn wenn Google Schritte messen kann, könnten mit der Zeit weitere Werte folgen.

Bitte anständig umsetzen Die Huawei-Health-App kann auch Schritte auf dem Smartphone zählen. Das Problem ist nur, dass das System von Huawei nicht erkennt, dass Schritte sowohl am Handy als auch mit einer Smartwatch gezählt werden. Das Ergebnis sind viel zu hohe Werte. Hoffentlich erkennt Health Connect das und macht nicht den gleichen Fehler. Sonst muss ich die Erfassung per Handy ausschalten, wie ich es bei Huawei-Smartwatches immer machen muss, um korrekte Werte zu erhalten. Peter Hryciuk

