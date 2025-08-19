Google startet praktische Funktion für alle, die nicht lesen können – oder wollen

Google liest euch jetzt eure Texte vor.

Google Docs erhält eine neue Audiofunktion. Damit lassen sich auch selbst erstellte Texte von der Gemini-KI vorlesen. Zu Beginn gibt es jedoch noch einige Einschränkungen.

Google Docs: Text anhören statt lesen

In Google Docs können Nutzer Inhalte jetzt per Knopfdruck vorlesen lassen. Die neue Funktion heißt „Listen to this“ und ist im Tools-Menü unter Audio zu finden. Die Stimmen klingen laut Google natürlich und lassen sich noch anpassen. Nutzer wählen dazu aus verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen und ändern bei Bedarf auch die Abspielgeschwindigkeit.

Wer selbst Inhalte erstellt, kann zusätzlich einen Audiobutton direkt ins Dokument einfügen. Dieser erlaubt Lesern das sofortige Abspielen einzelner Abschnitte. Die Schaltfläche lässt sich sogar personalisieren – das heißt, Farbe, Größe und Beschriftung können leicht verändert werden (Quelle: Google Workspace Updates).

Die neue Vorlese-Funktion von Google Docs steht allerdings nur auf dem Desktop, nur in englischer Sprache und zudem nur bestimmten Nutzergruppen zur Verfügung. Sie ist Bestandteil von Google Workspace in den Varianten Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard und Enterprise Plus.

Auch Kunden mit einem Gemini-Education-, Gemini-Business- oder Gemini-Enterprise-Zusatzpaket können die Audiofunktion ab sofort verwenden. Zusätzlich ist das Feature noch in den Abostufen Google AI Pro und Ultra enthalten.

Mehr Barrierefreiheit bei Google Docs

Die Vorteile der neuen Vorlese-Funktion liegen auf der Hand. Wer besser hört als liest, kann sich Inhalte leichter erschließen. Auch bei der Fehlersuche in eigenen Texten ist das Feature hilfreich. Gleichzeitig wird die Barrierefreiheit erhöht, beispielsweise für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen oder einer Leseschwäche.