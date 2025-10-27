Google stellt wichtige Chrome-Funktion ab

Google kippt das gesamte Projekt.

Die Privacy Sandbox sollte das Tracking im Netz revolutionieren. Nun ist das Chrome-Experiment beendet. Google stellt die gesamte Initiative ein, die Cookie-Alternative landet auf dem Abstellgleis.

Google stellt Projekt hinter Cookie-Alternative ein

Vor sechs Jahren hatte Google die Privacy Sandbox als Ersatz für Drittanbieter-Cookies angekündigt. Ziel war es, personalisierte Werbung zu ermöglichen, ohne sensible Nutzerdaten offenzulegen. Die Technik sollte ein offener Standard werden, in dem sich Werbung, Datenschutz und Nutzerinteressen vereinen.

In der Praxis stieß die konkrete Umsetzung durch Google jedoch schnell auf Widerstand. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA und das US-Justizministerium hatten das Projekt unmittelbar im Visier. Kleine Werbeanbieter könnten durch Googles System benachteiligt werden, so die Befürchtung.

Nach mehrfachen Verzögerungen und Änderungen stoppte Google die Abkehr von Drittanbieter-Cookies im Chrome-Browser dann im Jahr 2024 offiziell. Stattdessen kündigte der Konzern an, die bestehende Cookie-Struktur beizubehalten und den Nutzern die Wahl zwischen beiden Systemen zu lassen.

Gleichzeitig führte Google die Privacy Sandbox noch eine Zeit lang weiter, nun ist aber auch damit Schluss. Wegen „mangelnder Verbreitung“ zieht Google die Reißleine und stampft fast alle verbliebenen Technologien ein (Quelle: The Privacy Sandbox).

Abschaltung erfolgt nach und nach

Laut Google betrifft die Entscheidung unter anderem die Technologien Attribution Reporting API, IP Protection, Topics, Protected Audience, On-Device Personalization und mehrere weitere Ansätze, die auf Chrome und Android getestet wurden. Sie schaltet der Konzern Schritt für Schritt ab.

Einzelne Programmierschnittstellen, die von anderen Browsern übernommen wurden, aber bleiben erhalten. Dazu gehören CHIPS, FedCM und Private State Tokens. Laut Google verbessern sie die Cookie-Verwaltung und helfen bei der Betrugsprävention.