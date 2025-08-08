Google-Suche ohne KI: Mit diesem Trick bekommt ihr wieder echte Ergebnisse

Wenn man bei Google etwas sucht, gibt es mittlerweile auch KI-generierte Antworten direkt auf der Seite. Mit einem einfachen Kniff lässt sich jedoch alles Überflüssige deaktivieren, sodass ausschließlich die bekannten Weblinks als Liste angezeigt werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

KI bei Google-Suche deaktivieren: Schnell und einfach

Wollt ihr die Box „Übersicht mit KI“ ausschalten, gebt einfach „-ai“ hinter euren Suchbegriff ein. Sucht ihr also zum Beispiel danach, ob Eminem 2025 auf Tour kommt, gebt ihr „eminem tour 25 -ai“ in die Suchleiste ein.

Oben das Standardsuchergebnis, unten die Version ohne KI-Antwort. (© Screenshot GIGA)

Seit März 2025 sehen auch deutsche Nutzer in den Suchergebnissen die „Übersicht mit KI“. Bei bestimmten Suchanfragen wird also zunächst eine automatisch generierte Antwort angezeigt, bevor die gewohnte Link-Liste im unteren Bereich erscheint. Wer lieber Webseiten ansteuert, anstatt sich auf die Direktantworten von Google zu verlassen, kann die KI-Ergebnisse und weiteren Ballast mit dem Suchoperator „-ai“ einfach deaktivieren.

Anzeige

KI-Antworten und andere Elemente bei Google ausschalten

Google zeigt in den Suchergebnissen neben den Links auf Webseiten noch andere Elemente wie „Weitere Fragen“ und kurze Antwortboxen an. Wollt ihr nur die Linkliste sehen, geht das ebenfalls:

Google hat mittlerweile einen eigenen Tab für bereinigte Ergebnisse eingeführt.

für bereinigte Ergebnisse eingeführt. Gebt also wie gewohnt euren Suchbegriff ein.

Sobald die Ergebnisse erscheinen, steuert ihr oben den Tab „ Web “ an.

“ an. Jetzt seht ihr eine reine Link-Liste ohne Ballast wie Maps-Karten, KI-Antworten, Video-Vorschaubilder, Antwort-Boxen, Wikipedia-Ausschnitte und mehr.

Im „Web“-Bereich seht ihr nur Links ohne Ballast. (© Screenshot GIGA)

Falls ihr den Bereich „Web“ in eurer Google-Suche nicht findet, erreicht ihr die sauberen Google-Ergebnisse auch über einen kleinen Umweg: Gebt ihr einen Suchbegriff bei Google ein, seht ihr in der Ausgabe eine lange Web-Adresse mit vielen Parametern. Dort ist unter anderem der verwendete Suchbegriff enthalten („q=“). In diese Adresse fügt ihr diesen Schnipsel am Ende hinzu:

&udm=14

In diesen Beispielen seht ihr, worin sich die Suchergebnisse unterscheiden. Der untere Eintrag zeigt, wie das veränderte Ergebnis für die reine Linkliste aussieht:

Anzeige

Google-Ergebnisse ohne KI

Mit dem Parameter „&udm=14“ werden also alle unnötigen Zusatz-Features in den Suchergebnissen ausgeschaltet. Dieser Trick lässt sich einsetzen, um die vor einiger Zeit eingeführten KI-Ergebnisse zu ignorieren. Oft sind diese Antworten nicht hilfreich, teilweise sogar falsch und gefährlich (Quelle: New York Times). Eine einfache Einstellung, diese KI-Suche zu deaktivieren, bietet Google nicht an. Durch den „Web“-Reiter umgeht man sie.

Anzeige

Trick mit udm=14: Dauerhaft schlanke Suchergebnisse mit Links

Es gibt keine einfache Option, die Ergebnisse aus dem „Web“-Tab standardmäßig anzeigen zu lassen. Wollt ihr dauerhaft nur die Link-Liste ohne andere Google-Elemente sehen, müsst ihr eine kleine Einstellung vornehmen. Dafür muss man die Standard-Suchmaschine im Browser ändern. So geht es für Google Chrome:

Tippt auf die drei Punkte rechts oben. Steuert die Einstellungen an. Wählt den Abschnitt „Suchmaschine“ aus. Weiter geht es zu „Suchmaschinen und die Website-Suche verwalten“. Bei „Website-Suche“ wählt ihr „Hinzufügen“. Im unteren URL-Feld gebt ihr dann „https://www.google.com/search?q=%s&udm=14“ ein. „Name“ und „Kürzel“ könnt ihr frei wählen. Speichert die Eingabe. Danach legt ihr den neuen Eintrag noch als „Standard“ fest. Die neu angelegte Suche sollte nun bei „Suchmaschinen“ aufgeführt sein. Führt jetzt wie gewohnt eine Suche über das Adressfeld durch. Ihr erreicht direkt den „Web“-Tab.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.