Google überrascht: Android und iOS rücken enger zusammen

Quick Share kommt aufs iPhone.

Google arbeitet an einer nützlichen Funktion, mit der Android-Nutzer Dateien direkt an iPhones senden können. Hinweise auf „Quick Share für iOS” sind nun in einer Vorabversion der Google Play Services aufgetaucht.

Google: Quick Share auch für iPhones

Eine Untersuchung der neuen Beta-Version der Google Play Services legt nahe, dass Google weiterhin an einer iOS-Version von Quick Share arbeitet. Zwei kleine Codezeilen bestätigen, dass für die Freigabe von Dateien an iPhones ein Google-Konto nötig sein könnte. Wörtlich heißt es: „To share end-to-end encrypted files with iPhone and other devices, first sign in“ (Quelle: Android Authority).

Die Funktion selbst war schon Ende 2024 erstmals im Code aufgetaucht, seitdem gab es aber keine konkreten Fortschritte mehr. Jetzt zeigt sich: Google arbeitet weiter an einer Möglichkeit, plattformübergreifende Dateiübertragungen zu vereinfachen.

Neben iPhones soll das Feature in Zukunft möglicherweise auch im Zusammenspiel mit macOS funktionieren. Wann genau das der Fall sein wird, ist derzeit noch unklar. Ein konkreter Starttermin fehlt bislang.

Quick Share für iOS würde iPhone-Besitzern einen einfachen Zugang zu Android verschaffen, ohne dass sie auf herstellerspezifische Lösungen angewiesen wären. Sollte das Feature kommen, müssten iPhone-Nutzer in Zukunft lediglich eine App installieren, um nahtlos mit Android-Geräten Dateien auszutauschen.

Quick Share, früher als Nearby Share bekannt, erlaubt das schnelle und einfache Teilen von Dateien mit anderen Geräten in der Nähe. Dabei verwendet Android eine Kombination aus Bluetooth und WLAN, ohne dass eine Kopplung nötig ist.

Quick Share nur noch mit Google-Konto?

Aktuell erlaubt Android das Teilen von Dateien via Quick Share auch ohne Google-Konto. Für die iOS-Version scheint das jedoch nicht zu gelten. Es ist möglich, dass eine Anmeldung erforderlich ist, um Geräte nur für bestimmte Kontakte sichtbar zu machen oder verschlüsselte Verbindungen zu ermöglichen.