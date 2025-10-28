Google überrascht: Mit Fitbit ist doch nicht Schluss

Eigentlich waren die Fitness-Tracker längst abgeschrieben.

Fitbit steht vor einem Comeback: Google plant für 2026 neue Hardware unter der Marke. Damit kehrt der Name nach längerer Funkstille zurück. Jetzt schon erweitert Google die Fitbit-App um diverse KI-Funktionen.

Google: Neue Fitbit-Hardware mit KI in Sicht

Die Ankündigung kommt eher beiläufig: In einer Presseinfo erklärt Google, dass 2026 neue Fitbit-Hardware erscheinen soll. Gemeint sind damit keine Pixel Watches, sondern Geräte mit dem klassischen Fitbit-Branding (Quelle: droidlife). Der letzte Tracker für Erwachsene liegt zwei Jahre zurück, im vergangenen Jahr gab es dann nur noch eine Kinderuhr.

Passend dazu startet jetzt schon eine öffentliche Vorschau auf eine erweiterte Fitbit-App mit integriertem KI-Coach. Dieser soll Fitnesspläne personalisieren, Schlafgewohnheiten analysieren und Gesundheitsziele begleiten. Der smarte Coach erfordert allerdings ein kostenpflichtiges Premium-Abo.

Die Arbeit an der App und die Ankündigung neuer Hardware zeigt, dass Google Fitbit nicht beerdigt hat, sondern offenbar in eine neue Richtung lenken will. Ob sich das Angebot nach der Auszeit noch gegen etablierte Smartwatches und Fitness-Dienste durchsetzen kann, bleibt offen.

Fitbit: Gute Tracker für Fitness-Fans

In einem von Apple und Samsung dominierten Smartwatch-Markt blieb die zu Google gehörende Tracker-Marke zuletzt blass. Jetzt soll sie offenbar eine Nische füllen: gute Tracker für Fitness-Fans, die keine vollwertige Smartwatch wollen – kombiniert mit neuen Software-Angeboten.

Ob das gelingt, hängt nicht nur von der Hardware ab. Entscheidend wird sein, ob Google das Zusammenspiel von Gerät, App und KI-Coach überzeugend umsetzt und ob der Preis stimmt. Hier muss Google zeigen, dass es mehr als nur ein kurzes Fitbit-Lebenszeichen liefern will.