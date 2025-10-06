Google und Apple im Visier: Huawei lässt mit neuem Mate 80 Pro die Muskeln spielen

Huawei wagt beim Mate 80 Pro einen mutigen Schritt in Sachen Kamera-Design.

Ein aktuelles Leak deutet auf ein umfassendes Redesign hin: Ein dickerer Rahmen, eine neue Sensor-Anordnung und auffällige Farbvarianten lassen erkennen, dass Huawei bekannte Design-Elemente mit neuen Ideen kombiniert. Erste Bilder aus China zeigen, dass das Unternehmen beim Mate 80 Pro sowohl optisch als auch technisch neue Wege einschlägt (Quelle: DirectorShiGuan@Weibo).

Rund statt eckig: Neues Kamera-Layout für das Mate 80 Pro

Laut aktuellen Aufnahmen, die vom bekannten Weibo-Leaker @DirectorShiGuan stammen, zeigt sich Huaweis kommendes Smartphone mit einem runden Kamera-Modul, inklusive einem markanten Edelstahlring und drei Hauptsensoren, die in einer dreieckigen Anordnung platziert sind.

Ein Leak zum Huawei Mate 80 Pro zeigt ein rundes Kamera-Design. (© DirectorShiGuan@Weibo)

Zwei zusätzliche Öffnungen könnten LED-Blitze oder Laser-Sensoren beherbergen – in der Community wird bereits eifrig über deren Funktion spekuliert.

Der große Sensor am oberen Rand deutet auf ein neues Periskop-Objektiv hin, das für verbesserte Zoomaufnahmen sorgen dürfte. Huawei ist bekannt dafür, die Kamera-Technik seiner Mate-Serie regelmäßig mit neuen Sensoren und cleverer Software weiterzuentwickeln.

Farben, Modelle und technische Details

Neben dem neuen Kamera-Design zeigt das Leak auch mehrere Farbvarianten: ein klassisches Schwarz mit Hochglanzfinish und ein auffälliges Zitronengelb, das sofort ins Auge fällt. Das Gehäuse bleibt kantig, wirkt aber mit seinen leicht abgerundeten Ecken moderner und eleganter. Auffällig ist zudem die solide Verarbeitung rund um das Kameramodul – ein Hinweis auf Premium-Qualität und hohe Stabilität.

Bisher zeigen Leaks mit Schwarz und Zitronengelb zwei unterschiedliche Farben. (© DirectorShiGuan@Weibo)

Unter der Haube tut sich ebenfalls einiges: Laut Zertifizierungen aus China soll das normale Mate 80 mit 66 Watt Schnellladen ausgestattet sein, während Pro und Pro+ bis zu 100 Watt unterstützen. Außerdem wird spekuliert, dass Huawei eine neue Generation seiner Kirin-Chips einführt – möglicherweise exklusiv für eines der Modelle. Ein integrierter Mini-Lüfter soll zudem für bessere Kühlung sorgen, ohne die Wasserfestigkeit zu beeinträchtigen (Quelle: 数码闲聊站@Weibo).

Fest steht: Mit den Neuerungen könnte Huawei nicht nur seine Pura-Reihe, sondern auch die Mate-Serie zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Google und Apple machen. Beide Smartphone-Riesen liegen in den DxOMark-Kamera-Benchmarks derzeit weit vorne – Huawei dürfte mit dem Mate 80 Pro hier deutlich nachlegen (Quelle: DxOmark).