Google verbessert Suche auf dem Handy – ein kleiner Trick macht den Unterschied

Google feilt weiter an Circle to Search. Jetzt gibt es eine optische Anpassung, die das Feature etwas moderner und übersichtlicher macht. Manche Nutzer bemerken den Unterschied aber eher als andere.

Google: Transparentes Design für Circle to Search

Google arbeitet derzeit an einer kleinen, aber sinnvollen Designänderung für die Suchfunktion Circle to Search. Statt der bisher soliden Farbfläche am unteren Bildschirmrand erscheint die Navigation transparent. Dadurch wirkt die gesamte Ansicht aufgeräumter und fügt sich harmonischer in das übrige System ein.

Während Nutzer der Gestensteuerung nur eine dezente Veränderung wahrnehmen dürften, fällt die neue Optik für Fans der klassischen Drei-Tasten-Navigation deutlicher ins Gewicht. Die Änderungen sollen bereits in der Beta-Version 16.6 der Google-App enthalten sein, könnten aber auch serverseitig für einige Nutzer freigeschaltet werden. Wer also noch nichts bemerkt hat, muss sich vielleicht noch etwas gedulden.

Neben der optischen Anpassung testet Google auch eine neue Möglichkeit der Nutzerinteraktion. In der Vollbildansicht von Circle to Search kann bald eine kleine Leiste erscheinen, die fragt: „Sind diese Ergebnisse hilfreich?“ Nutzer können mit „Ja“, „Nein“ oder „Schließen“ reagieren – eine Funktion, die bereits aus Google Lens bekannt ist (Quelle: 9to5Google).

Circle to Search mit transparenter Leiste (links) und Nutzerbefragung. (© 9to5Google)

Was genau ist Circle to Search?

Circle to Search ist eine Google-Funktion für Android, die die Suche im laufenden Betrieb erleichtert. Nutzer können Text, Bilder oder Videos direkt auf dem Bildschirm einkreisen oder antippen, um Infos dazu zu erhalten – ohne die aktuelle App verlassen zu müssen. Die Ergebnisse werden am unteren Bildschirmrand angezeigt und lassen sich bei Bedarf erweitern.

In Zukunft könnte auch ein Produktvergleich bei Circle to Search landen. Wenn Nutzer ein Produkt einkreisen, lassen sich ähnliche Artikel aufrufen und direkt miteinander vergleichen.

So bewirbt Google Circle to Search:

Circle to Search von Google

