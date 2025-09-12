Google Vision AI: Hier könnt ihr nichts (mehr) verbergen

Stellt euch vor, jemand ermittelt anhand eines Fotos euer Einkommen, eure Hobbys und eure Persönlichkeit. Klingt gruselig? Ist es nicht, Google Vision AI kann das.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Google Vision AI?

Bislang zeigten sich Googles KI-Modelle noch nicht besonders lernfähig, wenn es um das Verständnis von Kontext geht. Google Vision AI soll genau das mit Bildern beherrschen. Dieser Dienst aus der Google Cloud ist in der Lage, Bilder zu analysieren, zu katalogisieren und einzuordnen.

Das System extrahiert Texte aus Videos und Bildern und kann sie dank optischer Zeichenerkennung automatisch finden.

Berühmte Sehenswürdigkeiten und bekannte Gesichter werden von Google Vision AI automatisch erkannt und zugeordnet.

Mit dem Programm lassen sich Objekte in Videos und Bildern erkennen und zuordnen.

Emotionen und Stimmungen von Personen und Situationen können von Google Vision AI erfasst und analysiert werden.

Mit Filtereinstellungen ist es möglich, schadhafte Inhalte zu erkennen und sie zu moderieren.

Anzeige

Ich habe es ausprobiert und über die Cloud ein Bild von mir analysieren lassen. Das Ergebnis? Überraschend. Eine KI ist in der Lage, meine Stimmung einzuschätzen, zu erkennen dass ich eine Brille trage und keine Kopfbedeckung nutze. Das mag nicht spektakulär klingen, ist meiner persönlichen Meinung nach aber ein Meilenstein in der KI-Entwicklung.

Google Vision AI analysiert mein Bild (© Screenshot GIGA via Google AI)

Anzeige

Was Google Vision AI wirklich über euch weiß

Wenn ihr Google Vision AI kostenpflichtig nutzt, bietet das System verschiedene Möglichkeiten der Gesichtsanalyse. Angaben sind beispielsweise die aktuelle Stimmung, mögliche politische Einstellungen, Religionszugehörigkeit, Ethnie, Einkommen und Alter.

Diese Funktionen können über Cloud Vision API bereits genutzt werden. Ihr müsst euch als Entwickler oder Unternehmer anmelden, um Zugriff zu haben und die Analysen zu verwenden. Interessant ist das im Marketing. Händler können ein Personenprofil erstellen und so ermitteln, welchen Wert ein potenzieller Kunde hat.

Hier Google Vision AI kostenlos testen.

Euer eigenes Foto analysieren lassen

Viele von euch haben vermutlich keinen Zugang zur professionellen Variante von Google Vision AI. Um trotzdem einmal auszuprobieren, was das System wirklich kann, gibt es die Website „theyseeyourfotos.com“ (hier ausprobieren). Hier braucht ihr weder einen Profi-Zugang noch Ahnung, sondern ladet einfach euer Foto hoch und seht, wie Google euch einschätzt.

Anzeige

Die Website stammt übrigens laut netzwelt.de von einem Mann namens Vishnu Mohandas, der früher für Google gearbeitet hat. Nachdem er 2020 aus dem Unternehmen schied, entwickelte unter anderem die oben erwähnte Website.

Ihr ladet euer Foto hoch, lasst es analysieren und seid wahrscheinlich genauso erstaunt wie ich. Zwar stimmt ein großer Teil der Eckdaten zum Glück nicht, einige Treffer hat das System aber gelandet und das ist interessant.

So überraschend vielfältig ist die Fotoanalyse (© Screenshot GIGA via theyseeyourfotos)

Einen zutreffenden Steckbrief zu meiner Person könnte man aus den Daten nicht erstellen, einiges kommt der Realität aber schon sehr nahe. Wenn ein einzelnes Foto bereits so viel über einen aussagen kann, darf man sich die Frage stellen, was geht da bei einem ganzen Instagram-Profil?

Anzeige

Im Marketing könnte das Konzept Furore machen, denn personalisierte Werbung gilt als besonders zielführend. Bleibt nur abzuwarten, ob die KI die tatsächlichen Interessen erkennt. Overthinking und Lesen passt bei mir wie die Faust aufs Auge. Mit Gartengeräten kann ich aber so gar nichts anfangen, da lasse ich lieber meinen Mann ran.