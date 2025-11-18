Google warnt: Wenn ihr Chrome nutzt, müsst ihr jetzt handeln

Angriffe laufen schon.

Google warnt vor zwei gravierenden Sicherheitslücken im Chrome-Browser. Angreifer nutzen diese laut dem Unternehmen bereits aus. Wer Chrome oder einen Chromium-Browser verwendet, sollte die App so schnell es geht aktualisieren.

Update nötig: Angriffe auf Chrome laufen

Mit dem Update auf Version 142.0.7444.175/.176 schließt Google zwei Schwachstellen, die laut Sicherheitsexperten als kritisch einzuschätzen sind. Angreifer könnten mit manipulierten Webseiten dafür sorgen, dass der Browser im schlimmsten Fall fremden Code ausführt. Nutzer bekommen davon nichts mit. Google selbst bestätigt, dass mindestens eine der Lücken bereits aktiv ausgenutzt wird (Quelle: Google Chrome Releases).

Das Risiko ist hoch: Laut Google reicht es schon, eine präparierte Webseite zu öffnen. Dann können Angreifer auf Daten zugreifen oder Funktionen im Hintergrund ausführen. Google gibt nicht alle Details preis, um Nachahmer abzuschrecken, bis genug Nutzer die neue Version installiert haben.

Um Chrome zu aktualisieren, genügt ein Blick in die Einstellungen. Über das Menü rechts oben geht es zu „Hilfe“ und dann „Über Google Chrome“. Dort wird die aktuelle Version angezeigt und das Update automatisch gestartet, sofern es noch nicht installiert ist.

Für Linux-Systeme läuft die Aktualisierung über die Softwareverwaltung der jeweiligen Distribution. Wer mit macOS unterwegs ist, bekommt das Update ebenfalls über die interne Aktualisierungsfunktion des Browsers.

Auch andere Chromium-Browser betroffen

Da viele moderne Browser auf dem Chromium-Code von Google basieren, könnten auch andere Programme wie Microsoft Edge, Opera oder Brave anfällig sein. Nutzer dieser Browser sollten ebenfalls prüfen, ob ein Sicherheitsupdate zur Verfügung steht.

Angriffe auf Browser-Sicherheitslücken sind keine Seltenheit. Wenn bereits bekannt ist, dass sie aktiv ausgenutzt werden, zählt jede Minute. Wer jetzt handelt, kann sich und sein System mit wenigen Klicks absichern.