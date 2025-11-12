Google wertet neue und alte Pixel-Handys mit Software-Update ordentlich auf

Ein unscheinbares Software-Update für Pixel-Handys bringt Verbesserungen, die den Alltag plötzlich deutlich smarter machen. Doch auch andere Smartphones werden profitieren.

Google verteilt derzeit das November-Update für Android – und diesmal ist es mehr als eine technische Pflichtübung. Zunächst werden Pixel-Handys ab dem Pixel 7a versorgt – andere Hersteller erhalten die Neuerungen aber auch.

Google verteilt November-Update

Mit den neuen Versionen von Play-Diensten (25.44) und Play-Store (48.8) wertet der Konzern gleich mehrere Pixel-Generationen auf. Statt über ein klassisches System-Update kommen die Neuerungen direkt über Googles eigene Dienste auf die Geräte – schnell, leise und ohne Zutun der Hersteller.

Eine der auffälligsten Funktionen betrifft die App-Verwaltung. Ab sofort könnt ihr Apps auf anderen Geräten deinstallieren, ohne sie physisch in der Hand zu haben. Wer also mehrere Smartphones, ein Chromebook oder eine Smartwatch im Google-Ökosystem nutzt, bekommt endlich zentrale Kontrolle. Ergänzt wird das durch ein überarbeitetes Abocenter, das laufende Abos und gesammelte Play-Punkte übersichtlich auflistet – ein Schritt hin zu mehr Transparenz über Kosten und Belohnungen.

Für den Ernstfall bringt das Update eine kleine, aber potenziell lebensrettende Neuerung: Bei Notrufen lässt sich künftig ein Live-Video an die Leitstelle übertragen. Disponenten können dadurch direkt sehen, was passiert – ein klarer Vorteil, wenn es um Sekunden geht. Google hat die Funktion bisher nur angekündigt, nähere Details zur Technik oder Verfügbarkeit stehen noch aus.

Auch beim Jugendschutz zieht der Konzern nach. Vor dem Sperren von Apps über die Jugendschutzeinstellungen erscheint nun eine zusätzliche Bestätigung. Dazu kommen Verbesserungen für von Eltern verwaltete Konten und den sogenannten Schulmodus – all das, um die elterliche Kontrolle einfacher und sicherer zu machen.

Entwickler gehen nicht leer aus

Für Entwickler öffnet Google ebenfalls neue Türen: Die aktualisierten Play-Dienste unterstützen jetzt Maps-Prozesse nicht nur auf Smartphones, sondern auch in Auto-, TV- und Wearable-Apps. Damit schiebt der Konzern die Integration seines Kartendienstes tiefer ins Android-Ökosystem (Quelle: heise).

Mit diesem Update zeigt Google, dass auch ältere Pixel-Modelle noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Statt Hardware-Wechsel setzt der Konzern auf stetige Software-Pflege – und liefert einmal mehr den Beweis, dass smarte Funktionen kein Luxus neuer Geräte sein müssen.