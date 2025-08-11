Google will 50 Prozent mehr! Pixel-Nutzern droht saftige Preiserhöhung

Die Preiserhöhung ist saftig – doch Google rüstet bei den neuen Pixel Buds 2a ordentlich auf.

Google setzt mit den neuen Pixel Buds 2a ein deutliches Zeichen im hart umkämpften Markt der True-Wireless-Earbuds. Die In-Ear-Kopfhörer, die voraussichtlich am 20. August 2025 zusammen mit der Pixel-10-Serie vorgestellt werden, kommen zu einem Preis von 149 Euro in den Handel. Damit liegen sie zwar deutlich über dem Vorgängermodell, bieten aber auch erheblich mehr Funktionen.

Pixel Buds 2a setzen jetzt auf ANC

Das Highlight der Neuentwicklung ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die bislang den teureren Pro-Modellen vorbehalten war. Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden mit aktiviertem ANC bieten – und sogar 20 Stunden inklusive Ladecase.

Bei allem Fortschritt müssen Käufer der Pixel Buds 2a auch einige Abstriche im Vergleich mit den Pixel Buds Pro 2 (Test) Kauf nehmen. Das Ladecase verzichtet auf kabelloses Laden, und auch die praktische Gesprächserkennung sucht ihr hier vergebens.

Nutzer müssen zudem auf das „Silent Seal 2.0“ verzichten, das ebenfalls den Pro-Modellen vorbehalten bleibt (Quelle: WinFuture). Diese Technologie passt das ANC der Kopfhörer an die Ohrenform des Nutzers an.

Optisch orientieren sich die neuen Buds stark an den Premium-Modellen der Pro-Serie, kommen aber voraussichtlich zunächst nur in den Farben Grau und Iris auf den Markt.

Die Buds 2a erinnern optisch stark an die Pixel Buds Pro 2. (© Leak via WinFuture)

Ob das der richtige Weg ist, Google? Die Pixel Buds 2a sind im direkten Vergleich zum Vorgänger durch die aktive Geräuschunterdrückung ein dickes Upgrade – keine Frage! Mit der mutmaßlichen Preiserhöhung auf rund 150 Euro könnte sich Google aber dennoch selbst das Leben schwer machen – schließlich ändert sich mit der 50-prozentigen Preiserhöhung auch die potenzielle Zielgruppe. Die A-Geräte gelten bislang ja eigentlich als die Budget-Option für Pixel-Nutzer. Doch 150 Euro für kabellose Kopfhörer? Da kann von Budget nicht mehr wirklich die Rede sein. Ob das wirklich der richtige Schachzug für Google ist? Ich bin skeptisch. Robert Kohlick

