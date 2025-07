Google zeigt: Diese Aktien müsst ihr kennen

Keine Ahnung von Aktien, doch das soll sich ändern? Geht vielen so, doch Google ist nicht zwangsweise euer Freund.

Wer in Aktien investiert, gerade anfangen will oder sich auch nur aus Interesse informieren, nutzt oft Google als erste Anlaufstelle. Entsprechend klar zeigt sich das Interesse der deutschen Nutzer in der Top 10 der meistgesuchten Aktien bei Google.

Diese Aktien und Unternehmen googlen die Deutschen

Die sieht so aus (Stand Juni 2025):

Nvidia Rheinmetall Tesla BASF Allianz Amazon Apple BYD Deutsche Bank Palantir

Wer jetzt denkt, damit den Schlüssel zu erfolgreichen Investments in Händen zu halten, muss enttäuscht werden, denn ganz so einfach ist es nicht. Schließlich sagt diese Top 10 nur aus, welche Aktien oder dazugehörigen Unternehmen in Deutschland gerade hohes Suchinteresse hervorrufen. Die Top 10 wurde vom Onlinebroker Oanda auf Grundlage der Google-Suchanfragen für die vergangenen 12 Monate erstellt (Quelle: T-Online).

Das Interesse kann dabei ganz unterschiedliche Gründe haben: Hat Elon Musk gerade wieder mal etwas vollkommen Verrücktes vom Stapel gelassen? Dann kann durchaus aufgrund dessen das Suchinteresse an der Tesla-Aktie steigen, obwohl die gleiche Äußerung für den Aktienkurs ebenso gut schädlich sein könnte.

Google kann helfen, ist aber kein Investmentberater

Nvidia ist derzeit mal wieder das wertvollste Unternehmen der Welt, gemessen am Börsenwert. Auch damit lässt sich erklären, dass viele Menschen nach der Aktie bei Google suchen. Erst kürzlich wurden etwa die Beschränkungen der US-Regierung gelockert, welche Chips der KI-Riese nach China exportieren darf. Auch diese Nachricht kann grundsätzliches Interesse geschürt haben.

Apple und Amazon als weltwirtschaftliche Schwergewichte überraschen nicht in der Top 10. Auf der anderen Seite sind etwa BYD und Palantir wahrscheinlich eher wegen kritischer Berichte zur Geschäftsentwicklung der beiden Unternehmen im Fokus des Suchinteresses gelandet.

Es gibt also eine Menge möglicher Gründe, warum ein Unternehmen bei Google in der Suche weit vorn landet. Nachrichtenlage, neue, lang erwartete Produkte, spannende Personalien, Investitionen oder auch bloß die turnusmäßige Bekanntgabe der Geschäftszahlen – grundsätzlich lässt sich nicht aus dem Suchinteresse ableiten, ob eine Aktie gerade den Kauf wert ist oder ihr die Finger davon lassen solltet.

Solche Entscheidungen solltet ihr immer fundiert treffen. Trotzdem verstecken sich hinter den Top 10 bekannte Unternehmen und das Interesse der Google-Nutzer kann ein Indikator für einen Trend sein. Ob es sich lohnt, in Trends zu investieren, ist aber eine ganz andere Frage.