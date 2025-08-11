Google zieht den Schlussstrich: 2026 ist Steam auf diesen Laptops Geschichte

Auf Googles Chromebooks heißt es bald wortwörtlich „Game Over“.

Auf Chromebooks sollten sich auch Gamer zuhause fühlen. Deswegen startete Google im Jahr 2022 ein Beta-Projekt mit dem Ziel, Steam auf dem eigenen Betriebssystem Chrome OS zu etablieren. Die Plattform von Valve bietet das größte digitale Angebot im Bereich der PC-Spiele. Das Projekt wird jedoch offiziell eingestellt.

Steam verschwindet von Chrome OS

Seit Kurzem zeigt der Chrome-OS-Launcher bei der Installation von Steam einen wichtigen Hinweis an, auch wenn die Anwendung nach wie vor heruntergeladen und genutzt werden kann:

Das Steam-Projekt für das Chromebook-Beta-Programm endet am 1. Januar 2026. Nach diesem Datum können die im Rahmen der Beta installierten Spiele nicht mehr auf Ihrem Gerät gespielt werden. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und Ihren Beitrag zu den Erkenntnissen aus dem Beta-Programm, die in die Zukunft des Chromebook-Gamings einfließen werden.

Zum Jahreswechsel ist also Schluss mit Steam auf sämtlichen Chromebooks. Tatsächlich sorgen die Mindestsystemanforderungen von einer Intel-i3- oder Ryzen-3-CPU, 8 GB RAM und 128 GB Speicher dafür, dass nur eine begrenzte Anzahl an Geräten überhaupt für Steam geeignet ist. Hinzu kommt, dass die Liste an kompatiblen Spielen auf gerade einmal knapp 100 Titel begrenzt ist. Beide Faktoren schränken den Nutzerkreis deutlich ein.

Große Veränderung für Chrome OS und Android

Google hat bereits angekündigt, dass Chrome OS und Android in Zukunft zu einer Plattform verschmelzen sollen. Dadurch soll stärker dem Nutzerinteresse entsprochen werden, auf allen Geräten ein nahtloses und einheitliches Erlebnis zu haben. Nutzer sollen außerdem einfacher Daten und Apps auf andere Geräte mitnehmen können. Zusätzlich soll so die KI-Plattform Gemini ihren Weg auf Laptops, Smatphones und Tablets finden können.

Ein weiterer Vorteil der Fusion ist die Reduzierung des Arbeitsaufwandes, da Google neue Funktionen und Updates nur noch für ein OS entwickeln muss. Beim Thema Gaming werden Nutzer in Zukunft auf Cloud-Dienste wie Xbox Cloud Gaming oder Geforce Now zugreifen müssen.