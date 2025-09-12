Google zieht den Stecker: Beliebte App verschwindet von der Pixel-Smartwatch

Google lässt eine App fallen, die viele von euch täglich im Blick hatten.

Mit Wear OS 6 verabschiedet sich Google still und leise von seiner eigenen Wetter-App. Die Anwendung war seit Wear OS 3 fester Bestandteil vieler Smartwatches und bot Nutzern schnellen Zugriff auf Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit oder UV-Index.

Google zieht Wetter-App den Stecker

Künftig wird die App jedoch nicht mehr offiziell bereitgestellt – und für viele bedeutet das einen spürbaren Einschnitt im Alltag. Wer bereits die Google-Wetter-App auf seiner Smartwatch installiert hat, kann sie auch unter Wear OS 6 weiterhin nutzen. Neuinstallationen sind jedoch nicht mehr möglich. Für Besitzer älterer Geräte mit Wear OS 5 oder niedriger ändert sich nichts: Dort bleibt die App im Play Store verfügbar.

Statt die App weiterzuentwickeln, setzt Google nun stärker auf Drittanbieter und OEM-Lösungen. Viele Hersteller liefern bereits eigene Wetter-Anwendungen aus, außerdem gibt es eine breite Auswahl im Play Store. Nutzer können außerdem jederzeit den Google Assistant oder Gemini nach aktuellen Wetterdaten fragen – eine Funktion, die ab Wear OS 3 unterstützt wird.

Das ist zwar ein zusätzlicher Umweg, doch ihr habt so weiterhin die Möglichkeit, euch über das Wetter in eurer Gegend zu informieren – vorausgesetzt, ihr habt eine Verbindung zum Internet.

Wieso verschwindet die Wetter-App?

Ein Grund für den Rückzug dürfte auch die stagnierende Entwicklung der bisherigen Wetter-App sein. Sie erhielt seit ihrer Einführung keine große Überarbeitung im Material-You-Design, während andere Pixel-Dienste sichtbare Updates bekamen. Mit dem Ende unter Wear OS 6 lenkt Google die Aufmerksamkeit klar auf Pixel Weather und entlastet sich gleichzeitig von einer weiteren App-Pflege.

Für euch als Nutzer heißt das: Entweder ihr behaltet die alte App, solange sie funktioniert, oder ihr steigt um – auf Pixel Weather, eine Hersteller-App oder eine der vielen Alternativen im Play Store. Das vertraute „G“-Wetter-Icon mit Sonne und Wolke verschwindet damit langsam aus dem Alltag.