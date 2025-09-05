Googles KI Gemini kann jetzt geplante Aktionen ausführen

Gemini ist der größte Konkurrent von ChatGPT. Kein Wunder, dass beide Unternehmen immer neue Funktionen aus dem Hut zaubern. Gemini bringt geplante Aktionen an den Start.

Gemini wird zum KI-Assistenten

Schon vor der Google I/O 2025 kündigte das Unternehmen an, das KI-System Gemini leistungsfähiger und proaktiver zu gestalten. Ein Teil davon ist die Funktion „geplante Aktionen“, die ihr mit einem zahlungspflichtigen Account über die Gemini-App nutzen könnt.

Bis zu zehn Aktionen könnt ihr im Voraus planen, aktuell benötigt ihr noch ein Android-Smartphone für die Nutzung oder die Gemini-Website. Ob das Feature bald auch für iOS verfügbar sein wird, ist Stand August 2025 noch unklar.

Neu ist die Entwicklung nicht, OpenAI hat ein ähnliches Feature ausgerollt. Nutzt ihr die kostenpflichtige Version von ChatGPT, könnt ihr euch im Agenten-Modus von der KI an eure Termine erinnern lassen.

Gemini ist mittlerweile (fast) überall. Schaut euch im nachfolgenden Video an, wie die KI sogar ins Auto kommt.

Gemini arbeitet mit euren Google-Tools zusammen

Das neue Feature von Gemini hat den Vorteil, dass ihr eure anderen Google-Apps einbeziehen könnt. So kann Gemini auf Gmail, Google-Maps, Google-Notizen oder euren Google-Kalender zugreifen.

Ihr könnt euch zu Beginn der Woche beispielsweise anzeigen lassen, welche Termine ihr im Kalender eingetragen habt. Ihr könnt der KI auch eigenen Input geben, auf dessen Basis Aktionen erstellt werden.

Hier eine Handvoll Inspirationen, wie ihr die geplanten Aktionen von Gemini nutzen könnt:

Morgendliche Frühstücksideen auf Basis eures Inputs zu Lieblingsprodukten.

Wöchentliche Übersicht über neue Kinofilme, die ihr am Wochenende anschauen könnt.

Wetterinformationen für euren Standort am Morgen inklusive Kleidungstipps.

To-Do-Listen für den aktuellen Tag anzeigen und daran erinnern.

So könnt ihr geplante Aktionen bei Gemini nutzen

Wenn ihr ein Android-Smartphone oder einen Computer/Laptop mit Browser besitzt, erfüllt ihr die technischen Grundvoraussetzungen. Nutzt ihr ein privates Google-Konto, benötigt ihr außerdem ein kostenpflichtiges Abo, kostenlos sind geplante Aktionen nicht möglich. Aktiviert vor der Planung der ersten Aktion euren Aktivitätsverlauf bei Gemini.

Öffnet die Gemini-App oder die Webversion.

Gebt euren Wunschprompt ein (z.B. Erinnere mich jeden Morgen an meine Termine des Tages).

Sendet euren Prompt und wartet die Bestätigung von Gemini ab.

Ihr werdet zur geplanten Aktion sowohl in der Webversion als auch auf dem Smartphone informiert. Die Benachrichtigungsfunktion für die Gemini-App darf in den Android-Einstellungen nicht deaktiviert sein.

Wenn ihr eine Aktion (kurzfristig) nicht weiterführen wollt, öffnet ihr die mobile „Gemini-App“ und navigiert zu euren „Einstellungen“. Hier findet ihr eure geplanten Aktionen. Sucht nach der Wunschaktion und deaktiviert sie. Hierfür klickt ihr auf „pausieren“ und könnt die Aktion jederzeit erneut starten.