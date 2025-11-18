Googles neue Funktion für Android-Smartphones braucht ihr hoffentlich nie

Mehr Kontrolle, wenn’s darauf ankommt.

Google verteilt gerade eine neue Funktion für Android, die bislang nur Profis vorbehalten war: das Rückgängigmachen von Google-Play-Systemupdates direkt am Smartphone. Das unscheinbare Feature könnte im Ernstfall viel Ärger ersparen.

Android: Systemupdates rückgängig machen

Bisher war es nur über Umwege möglich, ein fehlerhaftes Google-Play-Systemupdate wieder zu entfernen. Zwar bietet Google mit dem „Google Play System Update Rollbacks“-Tool (GPSUR) schon länger eine Lösung an, doch die setzt viel Know-how und eine Verbindung zu einem Rechner voraus. Das ändert sich aber gerade. Google erlaubt es demnach, Systemupdates direkt und einfach am Android-Gerät zu deinstallieren.

Das neue Menü findet sich in den Systemdiensten der Google-Play-Services. Dort ist ein neuer Eintrag mit der Beschriftung „Updates entfernen“ zu finden. Ein Dialog warnt vor möglichen Folgen, danach kann das Rückgängigmachen mit einem Tipp bestätigt werden.

Laut ersten Berichten funktioniert das problemlos. Das jeweilige Update verschwindet und erscheint dann wieder als zur Installation verfügbar.

Warum das neue Android-Feature wichtig ist

Google-Play-Systemupdates betreffen tiefgreifende Komponenten des Android-Systems, etwa Sicherheit, Datenschutz und Kernfunktionen. Fehlerhafte Updates können sich daher sehr viel stärker auswirken als etwa bei Apps. Wer bislang ein Problem nach einem Systemupdate hatte, musste oft zu drastischen Mitteln greifen: Werkseinstellungen, Firmware-Flash oder komplette Neuinstallation.

Die neue Funktion erspart genau das. Auch wenn sie nicht für den täglichen Gebrauch gedacht ist, kann sie im Problemfall eine schnelle und unkomplizierte Lösung bieten. Es braucht keinen PC, keine Entwickleroptionen und kein Fachwissen. Die Deinstallation läuft direkt über die gewohnte Benutzeroberfläche (Quelle: Android Authority).