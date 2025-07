Googles Pixel-Albtraum geht weiter

Google-Smartphones haben ein gewaltiges Akku-Problem.

Ein erschreckender Vorfall erschüttert erneut das Vertrauen in Googles Pixel 6a: Am 26. Juli 2025 wurde ein Nutzer durch Brandgeruch und laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen – sein Smartphone hatte sich auf dem Nachttisch in einen gefährlichen Brandherd verwandelt. Besonders beunruhigend: Das Gerät hatte das von Google als Lösung präsentierte Software-Update bereits installiert.

Googles Software-Update ohne Wirkung

Der Vorfall, der auf Reddit veröffentlicht wurde, zeigt deutlich die Grenzen von Googles Nachbesserungen auf. Das erst kürzlich eingeführte Software-Update sollte durch reduzierte Ladegeschwindigkeit und begrenzte Akkukapazität bei Geräten mit mehr als 400 Ladezyklen das Überhitzungsrisiko minimieren. Die Realität zeichnet jedoch ein anderes Bild: Nicht nur wurden Bettlaken in Brand gesetzt, auch der Fußboden des Besitzers wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die veröffentlichten Fotos zeigen ein völlig zerstörtes Gerät mit geschmolzenem Display und Gehäuse.

Google Pixel 6a ist nach dem Software-Update beim Laden ins Brand geraten. (© Reddit / footymanageraddict)

Besonders brisant ist die Tatsache, dass dies kein Einzelfall ist. Immer wieder berichten Besitzer von überhitzenden oder gar brennenden Pixel-6a-Handys. Google bietet zwar kostenlose Akkutausche an, doch diese Möglichkeit steht nicht in allen Regionen zur Verfügung. Eine offizielle Stellungnahme des Technologieriesen zu diesem neuesten Vorfall steht noch aus (Quelle: AndroidPolice).

Akkutausch durchführen

Wenn ihr ein Pixel 6a besitzt, solltet ihr dringend einen Akkutausch durchführen – unabhängig davon, ob das Sicherheitsupdate bereits installiert ist. Die jüngsten Ereignisse zeigen deutlich, dass die Softwarelösung allein das Problem nicht verlässlich eindämmen kann.

Aktuell ist unklar, wie Google auf die neuen Vorkommnisse reagiert. Wenn das Software-Update nicht hilft, sondern nur ein Akkutausch, dann wäre der nächste logische Schritt, alle Pixel 6a zurückzurufen und die Akkus zu tauschen. Genau so hat es Samsung vor einigen Jahren gemacht. Besonders weil das Pixel 6a nicht das einzige Modell ist, das Schwierigkeiten macht. Das Pixel 4a hat auch Probleme und beim Pixel 7a läuft ebenfalls nicht alles rund. Wir haben Google um eine Stellungnahme gebeten und werden diese hier einfügen.