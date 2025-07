„Goonen“: Was bedeutet der Begriff in der Jugendsprache?

Die Top-10 für die Wahl zum Jugendwort des Jahres stehen fest. Mit „goonen“ ist ein Kandidat dabei, der nicht unbedingt ganz jugendfrei ist. Was bedeutet „goonen“ auf Deutsch?

„Goonen“ und „gooning“ auf Deutsch

„Goonen“ leitet sich ab vom englischen Verb „to goon“. Eigentlich heißt das übersetzt so viel wie „weitergehen“, „angehen“, „dauern“ oder „machen“. Es hat aber im Internet-Slang eine andere Bedeutung. Einfach übersetzt bezeichnet „goonen“ den Akt der Selbstbefriedigung. „Gooning“ ist das dazugehörige Substantiv. Ein älterer Netzbegriff mit einer ähnlichen Bedeutung ist „fappen“.

„Goonen“ ist kein harmloser Slang, sondern hat einen ganz bestimmten, teils extremen Hintergrund. Die Definition vom Langenscheidt-Verlag lautet so:

„Goonen“ – Slang für Selbstbefriedigung. Ursprünglich benutzt, wenn’s nicht bei einem kurzen Moment blieb und eher auf Dopaminsucht hindeutete. Mittlerweile zunehmend als allgemeines Synonym genutzt.

Das steckt hinter „goonen“

„Gooning“ bezeichnet im ursprünglichen Sinn also einen Zustand beim langen, intensiven Konsum von Pornografie, bei dem sich die betroffene Person in eine tranceähnliche, fast meditative Verfassung versetzt. Dabei geht es nicht nur um sexuelle Stimulation, sondern um ein regelrechtes Versinken in die Reizüberflutung. Das „Gooning“ wird begleitet von stundenlangem, wiederholten Schauen von Pornos, oft ohne zur Ejakulation zu kommen. Das bezeichnet man auch als „Edging“.

Der Begriff kommt aus dem englischen Raum, insbesondere aus Internetforen, Reddit-Subreddits oder Fetisch-Communitys wie „NoFap“ oder „Edging“-Foren. Das Wort „goon“ war ursprünglich ein Schimpfwort (etwa: Trottel oder Schläger), wurde aber in diesen Kreisen umgedeutet.

Gooning ist eigentlich kein lustiger oder harmloser Trend, sondern wird teilweise mit süchtigem Verhalten in Verbindung gebracht. Es kann ein Anzeichen für Pornografieabhängigkeit oder problematische Sexualgewohnheiten sein. In der Jugendkultur taucht es teils ironisch oder provozierend auf TikTok oder Discord auf, wird aber oft nicht in seiner ganzen Bedeutung verstanden. In den meisten Fällen ist „goonen“ mittlerweile also eher ein scherzhaft gemeintes Synonym für „onanieren“ oder „masturbieren“ und wird ohne seinen ernsten Hintergrund verwendet. „Pornosucht“ ist derweil eine ernstzunehmende Krankheit. Krankenkassen wie die Techniker Krankenkasse helfen, falls die Sucht den Alltag beeinflusst.