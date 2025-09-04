Gratis-E-Books von Amazon: Kostenlose Bücher über Perlen, Zwerge, Liebe, Kommissare, vegetarische Gerichte und Schokolade

In diesen 15 kostenlosen E-Books könnt ihr über die ganze Welt reisen, in fremde Welten eintauchen, lecker kochen, Neuanfänge erleben und euch gruseln.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Billionaire's Burlesque Club: Du tanzt nur für mich (Billionaire Lovestories 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:53 Uhr

Die Andere Seite Der Nacht: Wenn Dunkelheit zu Licht wird - Und Träume Wirklichkeit werden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:57 Uhr

Not a Player (Die Laketown Otters Eishockey Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:59 Uhr

Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:08 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Sich dem Alpha unterwerfen (The Submission Trilogy 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:54 Uhr

Die Geheimnisse der Hexenzwerge: Hexen, Magie und Kleinstadtgeheimnisse ein paranormaler Cozy-Krimi, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:02 Uhr

Essenz der Rache Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:11 Uhr

Magierprotokoll: Ein defektes System. Keine Moral. Unbegrenzte Macht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:12 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Das Echo von Blackridge: Familienbande, verbotene Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:55 Uhr

Schokolade, Lügen und Intrigen: Ein humorvoller Cozy-Krimi (Die Schokoladenladen-Mysterien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:56 Uhr

Tag des grauen Horrors: Psychothriller in Berlin – Ein packender Überlebenskampf voller Angst, Gehei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:04 Uhr

ER SIEHT DICH: Ein Psychothriller (Schattenspiele 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:05 Uhr

Tödliche Seiten: Der Hardcover-Mord (Ein Juliet-Page-Krimi – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:10 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

SCHNELLE HAFERFLOCKEN REZEPTE - Das 20 Minuten Rezeptbuch: Der Masterplan für das Kochen mit Hafer - Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:04 Uhr

LOW CARB OFENGERICHTE Vegetarisch - Low Carb Soulfood aus dem Backofen zum Abnehmen und Genießen: DAS KOCHBUCH Ruck-zuck kochen für Anfänger, Berufstätige ... Weizen (Genussvoll abnehmen - Low Carb 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:10 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Fast zu nah – Liebe zwischen den Linien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 05:20 Uhr

Das Echo des Herzens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:41 Uhr

Ein Bett, ein Baby, ein Sommerflirt: Fake-Baby, Second Chance & Reetdachkate – eine Küstenromanze zu Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 06:17 Uhr

Entführt — Serpent: Dark Romance (Viking Warriors) (Entführt. Begehrt. Erobert. 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 05:41 Uhr

Das Kindermädchen des Drachen: Ein Paranormaler Roman (Drachenträume 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 05:06 Uhr

Das Blut des Leonardo: Sein Blut schrieb Geschichte. Nun könnte es die Welt verändern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 10:19 Uhr

Vom Alpha verraten vom Lykanerkönig beansprucht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:20 Uhr

Erste Etappe: Mord unter der Sonne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:29 Uhr

Ausgerechnet Sylt: Küstenkrimi - Nordseekrimi (Hannah Lambert ermittelt - Friesenkrimi-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 03:32 Uhr

Mörderische Liebe (Schatten des Empire) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 06:56 Uhr

Der stille Hass (Karla Nowak ermittelt) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:18 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

