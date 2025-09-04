Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Gratis-E-Books von Amazon: Kostenlose Bücher über Perlen, Zwerge, Liebe, Kommissare, vegetarische Gerichte und Schokolade

Gratis-E-Books von Amazon: Kostenlose Bücher über Perlen, Zwerge, Liebe, Kommissare, vegetarische Gerichte und Schokolade

2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
In diesen 15 kostenlosen E-Books könnt ihr über die ganze Welt reisen, in fremde Welten eintauchen, lecker kochen, Neuanfänge erleben und euch gruseln.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Billionaire's Burlesque Club: Du tanzt nur für mich (Billionaire Lovestories 1)
Billionaire's Burlesque Club: Du tanzt nur für mich (Billionaire Lovestories 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:53 Uhr
Die Andere Seite Der Nacht: Wenn Dunkelheit zu Licht wird - Und Träume Wirklichkeit werden
Die Andere Seite Der Nacht: Wenn Dunkelheit zu Licht wird - Und Träume Wirklichkeit werden
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:57 Uhr
Not a Player (Die Laketown Otters Eishockey Serie 1)
Not a Player (Die Laketown Otters Eishockey Serie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:59 Uhr
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:08 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Sich dem Alpha unterwerfen (The Submission Trilogy 1)
Sich dem Alpha unterwerfen (The Submission Trilogy 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:54 Uhr
Die Geheimnisse der Hexenzwerge: Hexen, Magie und Kleinstadtgeheimnisse ein paranormaler Cozy-Krimi,
Die Geheimnisse der Hexenzwerge: Hexen, Magie und Kleinstadtgeheimnisse ein paranormaler Cozy-Krimi,
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:02 Uhr
Essenz der Rache
Essenz der Rache
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:11 Uhr
Magierprotokoll: Ein defektes System. Keine Moral. Unbegrenzte Macht.
Magierprotokoll: Ein defektes System. Keine Moral. Unbegrenzte Macht.
5,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:12 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Das Echo von Blackridge: Familienbande, verbotene Liebe
Das Echo von Blackridge: Familienbande, verbotene Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:55 Uhr
Schokolade, Lügen und Intrigen: Ein humorvoller Cozy-Krimi (Die Schokoladenladen-Mysterien 1)
Schokolade, Lügen und Intrigen: Ein humorvoller Cozy-Krimi (Die Schokoladenladen-Mysterien 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 08:56 Uhr
Tag des grauen Horrors: Psychothriller in Berlin – Ein packender Überlebenskampf voller Angst, Gehei
Tag des grauen Horrors: Psychothriller in Berlin – Ein packender Überlebenskampf voller Angst, Gehei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:04 Uhr
ER SIEHT DICH: Ein Psychothriller (Schattenspiele 1)
ER SIEHT DICH: Ein Psychothriller (Schattenspiele 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:05 Uhr
Tödliche Seiten: Der Hardcover-Mord (Ein Juliet-Page-Krimi – Band 1)
Tödliche Seiten: Der Hardcover-Mord (Ein Juliet-Page-Krimi – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:10 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

SCHNELLE HAFERFLOCKEN REZEPTE - Das 20 Minuten Rezeptbuch: Der Masterplan für das Kochen mit Hafer -
SCHNELLE HAFERFLOCKEN REZEPTE - Das 20 Minuten Rezeptbuch: Der Masterplan für das Kochen mit Hafer -
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:04 Uhr
LOW CARB OFENGERICHTE Vegetarisch - Low Carb Soulfood aus dem Backofen zum Abnehmen und Genießen:
LOW CARB OFENGERICHTE Vegetarisch - Low Carb Soulfood aus dem Backofen zum Abnehmen und Genießen:
DAS KOCHBUCH Ruck-zuck kochen für Anfänger, Berufstätige ... Weizen (Genussvoll abnehmen - Low Carb 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:10 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Fast zu nah – Liebe zwischen den Linien
Fast zu nah – Liebe zwischen den Linien
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 05:20 Uhr
Das Echo des Herzens
Das Echo des Herzens
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:41 Uhr
Ein Bett, ein Baby, ein Sommerflirt: Fake-Baby, Second Chance & Reetdachkate – eine Küstenromanze zu
Ein Bett, ein Baby, ein Sommerflirt: Fake-Baby, Second Chance & Reetdachkate – eine Küstenromanze zu
0,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 06:17 Uhr
Entführt — Serpent: Dark Romance (Viking Warriors) (Entführt. Begehrt. Erobert. 1)
Entführt — Serpent: Dark Romance (Viking Warriors) (Entführt. Begehrt. Erobert. 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 05:41 Uhr
Das Kindermädchen des Drachen: Ein Paranormaler Roman (Drachenträume 3)
Das Kindermädchen des Drachen: Ein Paranormaler Roman (Drachenträume 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 05:06 Uhr
Das Blut des Leonardo: Sein Blut schrieb Geschichte. Nun könnte es die Welt verändern.
Das Blut des Leonardo: Sein Blut schrieb Geschichte. Nun könnte es die Welt verändern.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 10:19 Uhr
Vom Alpha verraten vom Lykanerkönig beansprucht
Vom Alpha verraten vom Lykanerkönig beansprucht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:20 Uhr
Erste Etappe: Mord unter der Sonne
Erste Etappe: Mord unter der Sonne
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:29 Uhr
Ausgerechnet Sylt: Küstenkrimi - Nordseekrimi (Hannah Lambert ermittelt - Friesenkrimi-Reihe 1)
Ausgerechnet Sylt: Küstenkrimi - Nordseekrimi (Hannah Lambert ermittelt - Friesenkrimi-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 03:32 Uhr
Mörderische Liebe (Schatten des Empire)
Mörderische Liebe (Schatten des Empire)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 06:56 Uhr
Der stille Hass (Karla Nowak ermittelt)
Der stille Hass (Karla Nowak ermittelt)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 04:18 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

