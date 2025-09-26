Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Gratis-Lektüre bei Amazon: 29 E-Books für euren Kindle ohne Kosten

Gratis-Lektüre bei Amazon: 29 E-Books für euren Kindle ohne Kosten

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Unsere heutige Auswahl bringt euch – passend zum Herbstanfang – gemütliche Liebesgeschichten und gruselige Thriller aus dem Jenseits. Lasst euch in fremde Welten entführen und entdeckt die Geheimnisse der Welt mit den Heldinnen und Helden dieser Geschichten.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Krimis, Romane und Thriller
  3. 3.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Ratgeber und Sachbücher
  6. 6.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)
Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:48 Uhr
Glück im Lavendelfeld: Ein Feel-Good-Roman (Feel-Good-Romanreihe für die Seele)
Glück im Lavendelfeld: Ein Feel-Good-Roman (Feel-Good-Romanreihe für die Seele)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:49 Uhr
Never stop the storm
Never stop the storm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:56 Uhr
Das Geheimnis des Milliardärs | BAND 1
Das Geheimnis des Milliardärs | BAND 1
(Undercover Milliardär Serie)
0,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:16 Uhr
Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin
Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:58 Uhr
ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.
ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:00 Uhr
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:59 Uhr
Die Braut des Unsterblichen (Die Immortal Court Reihe 1)
Die Braut des Unsterblichen (Die Immortal Court Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:00 Uhr
Unhaltbar: Vom Spielfeld ins Herz
Unhaltbar: Vom Spielfeld ins Herz
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:05 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien
Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:47 Uhr
Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)
Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:51 Uhr
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:59 Uhr
Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)
Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:01 Uhr
5 Cottages - Haus der dunklen Geister
5 Cottages - Haus der dunklen Geister
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:02 Uhr
Die Narzisse und ihr Schattenkind
Die Narzisse und ihr Schattenkind
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:05 Uhr
Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)
Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:06 Uhr
Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)
Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:07 Uhr
Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben
Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:08 Uhr
Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)
Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:08 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die erste Sonne - Chroniken vom Mars
Die erste Sonne - Chroniken vom Mars
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:45 Uhr
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:47 Uhr
Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair
Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:59 Uhr
Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander
Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:08 Uhr
Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte
Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:09 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

Low Card für Anfänger: Gesund abnehmen und schlank bleiben, Schritt für Schritt Anleitung
Low Card für Anfänger: Gesund abnehmen und schlank bleiben, Schritt für Schritt Anleitung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:01 Uhr
ZauberMix - Familien-Spezial - Ausgabe 01/2025
ZauberMix - Familien-Spezial - Ausgabe 01/2025
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:03 Uhr
Ratgeber und Sachbücher

Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom
Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:04 Uhr
Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:46 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland
Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:04 Uhr
The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1)
The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:17 Uhr
Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds)
Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 09:16 Uhr
Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1)
Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 05:13 Uhr
Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung)
Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 14:10 Uhr
Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1)
Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 07:58 Uhr
Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer
Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:44 Uhr
Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt
Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:53 Uhr
Fractured Reality
Fractured Reality
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 11:51 Uhr
Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1)
Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:00 Uhr
Der Glaskäfig
Der Glaskäfig
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 06:37 Uhr
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:31 Uhr
Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1)
Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:10 Uhr
Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo
Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:48 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

