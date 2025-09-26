Gratis-Lektüre bei Amazon: 29 E-Books für euren Kindle ohne Kosten

Unsere heutige Auswahl bringt euch – passend zum Herbstanfang – gemütliche Liebesgeschichten und gruselige Thriller aus dem Jenseits. Lasst euch in fremde Welten entführen und entdeckt die Geheimnisse der Welt mit den Heldinnen und Helden dieser Geschichten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:48 Uhr

Glück im Lavendelfeld: Ein Feel-Good-Roman (Feel-Good-Romanreihe für die Seele) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:49 Uhr

Never stop the storm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:56 Uhr

Das Geheimnis des Milliardärs | BAND 1 (Undercover Milliardär Serie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:16 Uhr

Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:58 Uhr

ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:00 Uhr

Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:59 Uhr

Die Braut des Unsterblichen (Die Immortal Court Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:00 Uhr

Unhaltbar: Vom Spielfeld ins Herz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:05 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:47 Uhr

Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:51 Uhr

Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:59 Uhr

Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:01 Uhr

5 Cottages - Haus der dunklen Geister Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:02 Uhr

Die Narzisse und ihr Schattenkind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:05 Uhr

Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:06 Uhr

Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:07 Uhr

Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:08 Uhr

Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:08 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die erste Sonne - Chroniken vom Mars Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:45 Uhr

Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:47 Uhr

Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:59 Uhr

Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:08 Uhr

Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:09 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Low Card für Anfänger: Gesund abnehmen und schlank bleiben, Schritt für Schritt Anleitung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:01 Uhr

ZauberMix - Familien-Spezial - Ausgabe 01/2025 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:03 Uhr

Ratgeber und Sachbücher

Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:04 Uhr

Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:46 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 13:04 Uhr

The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:17 Uhr

Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 09:16 Uhr

Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 05:13 Uhr

Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 14:10 Uhr

Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 07:58 Uhr

Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:44 Uhr

Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:53 Uhr

Fractured Reality Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 11:51 Uhr

Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:00 Uhr

Der Glaskäfig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 06:37 Uhr

Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:31 Uhr

Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 12:10 Uhr

Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:48 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

