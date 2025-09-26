Gratis-Lektüre bei Amazon: 29 E-Books für euren Kindle ohne Kosten

Unsere heutige Auswahl bringt euch – passend zum Herbstanfang – gemütliche Liebesgeschichten und gruselige Thriller aus dem Jenseits. Lasst euch in fremde Welten entführen und entdeckt die Geheimnisse der Welt mit den Heldinnen und Helden dieser Geschichten.
Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)
Glück im Lavendelfeld: Ein Feel-Good-Roman (Feel-Good-Romanreihe für die Seele)
Never stop the storm
Das Geheimnis des Milliardärs | BAND 1
(Undercover Milliardär Serie)
Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin
ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
Die Braut des Unsterblichen (Die Immortal Court Reihe 1)
Unhaltbar: Vom Spielfeld ins Herz
Krimis, Romane und Thriller
Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien
Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)
5 Cottages - Haus der dunklen Geister
Die Narzisse und ihr Schattenkind
Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)
Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)
Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben
Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Die erste Sonne - Chroniken vom Mars
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)
Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair
Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander
Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte
Essen, Trinken und Genießen
Low Card für Anfänger: Gesund abnehmen und schlank bleiben, Schritt für Schritt Anleitung
ZauberMix - Familien-Spezial - Ausgabe 01/2025
Ratgeber und Sachbücher
Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom
Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Sommerleuchten in Fairy Sands: Ein herzergreifender Wohlfühlroman – eine Liebesgeschichte vor Irland
The Darkest King: Mafia Romance (The Dark Kings of NYC (German) 1)
Der Mann des Berges: Eine Altersunterschied-Romanze (Die Männer aus den Bergen von Whispering Winds)
Eine Vernunftehe für den Baron (Die Familie Cavendish 1)
Verbotener Trainer: Eine düstere Mm-College-Sport-Romanze (Herzen in der Verlängerung)
Die weite Reise zurück (Marsh-Point-Trilogie 1)
Die Legende von Redwood Forest: Mittsommer
Frostige Magie & Mord: Ein Cozy Mystery-Roman über eine Hexenbäckerei in einer Kleinstadt
Fractured Reality
Tödliche Brautnacht: Sommer 1845 (Nadel, Faden & Mord 1)
Der Glaskäfig
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
Ihr Zufluchtsort – Her Sanctuary: Romantic-Suspense (IHR-Romantic-Suspense-Trilogie 1)
Die Mordermittlungen des DS Tomek Bowen: Bücher 1-3 der fesselnden Krimireihe (Die DS Tomek Bowen Mo
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
