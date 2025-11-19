Gratis-Strom für alle: Der grüne Plan, der den Energiemarkt auf den Kopf stellen würde

Gratis-Strom für alle: Hinter dieser Forderung der Grünen steckt ein Konzept, das mehr verändern könnte, als viele ahnen.

Im Sommer, wenn Sonne und Wind das Land mit Energie überfluten, läuft vieles paradox: Windräder stehen still, Solaranlagen werden gedrosselt und die Betreiber erhalten Entschädigungen – bezahlt von allen Stromkunden. Nun wollen die Grünen diesen Kreislauf durchbrechen. Ihr Vorschlag: 600 Stunden Gratis-Strom im Jahr für alle Haushalte – finanziert durch den Staat, aber getragen von der Idee, den Überfluss sinnvoll zu nutzen.

Grüne schlagen Solarbonus vor

Der sogenannte Solarbonus soll auf dem Grünen-Parteitag Ende November in Hannover beschlossen werden. Entwickelt wurde das Modell von Simon Müller, Physiker und früherer Direktor des Thinktanks Agora Energiewende. Sein Ziel: den Energieverbrauch in jene Stunden lenken, in denen zu viel Strom produziert wird – meist mittags im Sommer. „Wir haben tagsüber zu viel Strom und zu wenig Verbrauch“, sagt Müller. Die Lösung: Netzentgelte auf Null senken, sobald die Netze überfüllt sind. So würden Stromkunden ermutigt, Waschmaschinen, Wärmepumpen oder Batteriespeicher genau dann laufen zu lassen, wenn es sich am meisten lohnt.

Der Plan klingt simpel und wäre doch revolutionär: Statt teuren Strom in Spitzenzeiten zu verbrauchen, soll der Markt lernen, im Überfluss zu agieren. Damit würde nicht nur das Netz entlastet, sondern auch der CO₂-Ausstoß sinken. Denn weniger Bedarf in den teuren Morgen- und Abendstunden bedeutet weniger Gaskraftwerke, weniger fossile Spitzenlast.

Für Haushalte mit eigenen Solaranlagen sieht Müller einen zusätzlichen „Booster-Tarif“ vor: Wer seinen gespeicherten Strom am Abend ins Netz einspeist, erhält eine bessere Vergütung. So sollen auch private Erzeuger aktiv Teil des Energiesystems werden. Für sie wie für Speicherhersteller wäre das ein neuer Anreiz – und ein potenzieller Markt.

Die Kehrseite vom Solarbonus

Für Stromversorger und Netzbetreiber würde das Konzept kurzfristig Verluste von rund zwei Milliarden Euro jährlich bedeuten. Müller hält dagegen: Diese Summe werde ohnehin in Entschädigungen für ungenutzten Strom gezahlt. Das Geld könne also effizienter eingesetzt werden. Grünen-Vize Sven Giegold unterstützt den Plan ausdrücklich: „Im Moment zahlen wir dafür, dass die Erneuerbaren nicht laufen. Der Solarbonus nutzt dem System und schafft Akzeptanz.“

Damit greift die Partei ein zentrales Problem der Energiewende an: Viele Bürger sehen von den Vorteilen der Erneuerbaren bisher wenig. Das neue Modell soll das ändern. Es soll Strom günstiger machen, Akzeptanz schaffen und zeigen, dass Klimaschutz nicht Verzicht bedeuten muss, sondern ein Gewinn für alle sein kann (Quelle: Tagesspiegel).