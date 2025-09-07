Grauer Kasten an Laternen: Was soll das eigentlich sein?

Vielleicht ist euch an manchen Laternen oder Ampelmasten schon einmal ein kleiner grauer Kasten aufgefallen. Doch was macht dieser?

Was machen diese grauen Kästen?

Die Kästen hängen unauffällig an Schilder- oder Ampelmasten, teilweise sind sie auch in Leitpfosten eingebaut. Manche sind dort längere Zeit zu sehen, andere verschwinden bald wieder und tauchen an anderer Stelle wieder auf.

Die sogenannten Seitenradar-Messgeräte (SRMG) dienen der Verkehrsüberwachung. Bis zu eine Million Datensätze passen auf ihren Speicher. Doch keine Angst: Das sind keine Blitzer. Mit diesen Kästen werden keine Verkehrsverstöße geahndet.

Stattdessen zeichnen die grauen Kästen jede Menge Verkehrsdaten auf. Mithilfe von Radarstrahlung zählen sie, wie viele Fahrzeuge an ihnen vorbeirollen, und ermitteln auch, wie schnell und wie lang diese sind.

Dafür werden die Daten genutzt

Dank der Messgeräte wird deutlich, wie viel Verkehr auf einem bestimmten Streckenabschnitt unterwegs und wie groß der Anteil des Schwerlastverkehrs ist. Außerdem wird klar, wo der Verkehr stockt, wie oft die Autos an einer bestimmten Stelle stehen bleiben oder langsamer fahren.

Das Verkehrsmonitoring hilft zudem dabei, zu berechnen, wo viele Abgase ausgestoßen werden, wo es besonders laut und wo die Gefahr von Unfällen groß ist. Sie vermitteln ein umfassendes Bild des Verkehrs.

Wird diese Messung regelmäßig durchgeführt, werden Veränderungen erkennbar, die sich über die Jahre ergeben. Daraus lässt sich ableiten, wie sich der Verkehr verändert hat und wie er sich in Zukunft verändern könnte.

Diese Informationen fließen in Planungen für Neu- oder Umbauprojekte ein. Auf Grundlage der Daten entscheiden Experten beispielsweise, ob der Ausbau einer Bundesstraße oder eines Autobahnabschnitts sinnvoll ist.

