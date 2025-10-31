Größte Chance für Tesla: Nehmt Elon Musk jetzt endlich beim Wort

Musk will sich 1 Billion US-Dollar von Tesla gönnen – oder seinen Hut nehmen. Soll er doch. Ein Kommentar von Felix Gräber

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bescheidenheit ist nicht seine Stärke und für Elon Musk mit Sicherheit auch keine Tugend. Mit seiner jüngsten Aktion treibt er die Meinung, die er offenbar von sich selbst hat, aber in neue Höhen: Ein Bonuspaket in Höhe von 1 Billion Dollar sollen die Tesla-Aktionäre ihm am 6. November durchwinken.

Anzeige

1 Billion US-Dollar: Musk ist es nicht wert

Dass Managergehälter absurd hoch ausfallen können, ist keine Neuheit. Ein solches Aktienpaket, wie es Musk gerne hätte, hat es Berichten zufolge allerdings noch nicht gegeben. Dabei ist der umstrittene CEO längst der reichste Mensch der Welt.

Für seinen Kontostandbooster würde er sich für einige weitere Jahre an seinen Posten als Tesla-Chef binden. Auf der anderen Seite wäre sein Bonus an Vorgaben zum Erfolg von Tesla gebunden – die allerdings Kritikern zufolge wohl bewusst sehr schmal gefasst sind. Nur rund 3,8 Prozent Wachstum pro Jahr über die kommenden 10 Jahre müsste Tesla schaffen, um Musk seinen Bonus zu sichern (Quelle: t3n).

Für die von ihm favorisierte Tesla-Aufsichtsratschefin ist das Grund genug, Musk den Rücken zu decken. Ohne seinen visionären Boss an der Spitze ginge Tesla ein enormes Risiko ein, so ihr Argument. Immerhin hat Musk schon damit gedroht, seinen Posten aufzugeben und Tesla zu verlassen, wenn die Aktionärsversammlung ihm seine kommenden Jahre nicht vergolden sollte.

Anzeige

Tesla muss endlich den Ballast abwerfen

Was für treue Musk-Jünger und Tesla-Techbros wie der fleischgewordene Super-GAU klingt, ist aus meiner Sicht die erste Chance seit Jahren, den Ballast mit Namen Elon Musk loszuwerden. Der hat zwar gerade zu Anfang mit seinem unerschütterlichen bis zuweilen substanzlosen Optimismus den heute größten E-Autobauer der Welt durch Jahre tiefroter Zahlen getragen.

Inzwischen ist er aber längst zum offensichtlichen Risiko und Störfaktor geworden. Schon seit Jahren – spätestens seit er Twitter, inzwischen X, übernommen hat – werden immer wieder Stimmen laut, die feststellen: Musk kann nicht alles auf einmal – und darunter leidet Tesla.

Damit, aber auch mit seiner politischen Einflussnahme, hat er weltweit und unter den eigenen Aktionären Unmut auf sich gezogen, der sich auch in Zahlen ausdrückt: Rund 1,26 Millionen weniger verkaufte Elektroautos soll Musk seine Firma zwischen Oktober 2022 und April 2025 in den USA gekostet haben, wie eine Studie der Yale-Universität ergeben hat.

Anzeige

Musk schadet Tesla – aber was, wenn er wirklich geht?

Wenn Musk seine Ansage ernst meinen sollte, zu gehen, wenn er sein Bonuspaket nicht bekommt, könnte Tesla sich von diesem Einfluss befreien. Dass Musk es tatsächlich durchziehen würde, ist allerdings mindestens zweifelhaft – nicht zuletzt, weil er sich bisher auf die sorgfältig kuratierte Führungsriege bei Tesla meist verlassen konnte.

Zwar raten unabhängige Experten und Aktionärsvertretungen dazu, gegen den gigantischen Bonus zu stimmen. Ob es dazu kommt, ist allerdings noch offen. Und selbst wenn es ein klares Nein zu Musks Billionenplan geben sollte, heißt das noch lange nicht, dass ein Elon Musk sich an sein Wort halten bräuchte.

Versprechungen, die nie, nur anders oder viel später irgendwann einmal gehalten werden, sind beim reichsten Mann der Welt an der Tagesordnung.

Für Tesla wäre es einerseits ein Segen, sich aus Musks Schatten zu emanzipieren. Andererseits muss ich zugeben: Wer sonst an der Spitze von Tesla stehen sollte, kann ich mir kaum vorstellen. Musk und Tesla sind über die Jahre fast untrennbar geworden – auch das sorgt dafür, dass der in populistische Tiefen abgetauchte Chef den Laden mit sich zieht.

Anzeige

Ob Tesla oder nicht – Elon Musk bleibt eine Gefahr

Ich muss aber auch das Risiko auf der anderen Seite betrachten: Würde Musk Tesla den Rücken kehren, ist zu erwarten, dass er sich seinen zahlreichen anderen Projekten stärker widmet. Die X-Plattform, auf der er den krudesten Theorien maximale Reichweite schenkt, der zugehörigen rechtsgeneigten KI Grok oder dem jüngst an den Start gegangenen Wikipedia-Klon Grokipedia, den seine Künstliche Intelligenz verzapft.

Für die Zukunft des Internets, wie wir es bisher noch gerade so kennen, wäre es vielleicht zu wünschen, dass Elon Musk noch auf Jahre an seinen Elektroautos tüfteln lässt – und dabei eher seine anderen Projekte hintenüberfallen.