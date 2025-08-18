Grok vs. ChatGPT: Welche KI kann mehr?

Mit ChatGPT fing alles an, doch mittlerweile gibt es zahlreiche, weitere KI-Modelle. Schaut euch unseren Vergleich mit Grok an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das sind ChatGPT und Grok

Sowohl ChatGPT als auch Grok haben individuelle Stärken. Die KI-Systeme sind für andere Ziele ausgelegt. Doch welches System schneidet besser ab?

ChatGPT dient der Problemlösung und kann generativen Output erzeugen. Grok hingegen ist auf die Umsetzung MINT-bezogener Aufgaben spezialisiert, kann in Echtzeit auf Daten zugreifen und technische Analysen durchführen. Das System ist in die Plattform X integriert.

Anzeige

Es zeigt sich, dass nicht jede KI alles kann. Grok hilft euch in Windeseile Code zu erstellen. ChatGPT ist persönlicher, kann euch bei kreativen Tasks und Problemen unterstützen.

Googles Suchergebnisse werden von der Gemini-KI erzeugt. Wie ihr die KI-Antworten ausblenden könnt, zeigen wir in unserem Video:

Anzeige

Stärken und Schwächen von ChatGPT

antwortet gut verständlich, hat aber auch Schwächen

ist für ein breites Publikum geschaffen

erledigt Allrounder-Aufgaben wie Bilderstellung, einfache Codierungsaufgaben und bietet Unterhaltungsmöglichkeiten

wird permanent weiterentwickelt

wurde auf Basis von Trainingsdaten geschult und kann via Bing aufs Internet zugreifen

neigt nach wie vor zu Halluzinationen und erfindet Dinge, wie zum Beispiel Bücher

ist langsamer als Grok

Stärken und Schwächen von Grok 3

kann in Echtzeit auf Posts bei X und das Internet zugreifen

kann direktere Antworten liefern als die Konkurrenz

ist auf X automatisch verfügbar

greift auf ein Modell mit 2,7 Billionen Parametern zurück

eignet sich gut für MINT-Aufgaben

arbeitet weniger mit Drittanbieteranwendungen

Zugang ist nur über X möglich

Grok oder ChatGPT: Was passt zu mir?

Der Anwendungsfall ist entscheidend, wenn ihr euch zwischen den beiden KIs entscheiden wollt. Überlegt euch im Vorfeld, wofür ihr die KI nutzen möchtet. Für einfache Texte und generative Tasks, ist ChatGPT immer noch überlegen. Wenn ihr es tiefgehender analysiert braucht, spielt Grok seine Stärken aus.

Anzeige

Denkt auch an die Kosten. Bei ChatGPT könnt ihr kostenlos bereits eine Menge machen und auf die aktuellen Modelle (mit Einschränkungen) zugreifen. Für Vielnutzer ist das GPT-Plus Abo sinnvoll, es kostet euch 23 Euro pro Monat.

Grok könnt ihr nur nutzen, wenn ihr „X Premium +“ abonniert habt. Ihr zahlt hier pro Monat rund 24,99 Euro, Elon Musk hatte 2024 die Preise erhöht, wie computerbild.de berichtete. Dafür habt ihr vollen Zugriff auf Grok.