Grokipedia enttarnt: Elon Musk blamiert sich mit Wikipedia-Alternative

Grokipedia startet als PR-Desaster.

Elon Musk hat mit Grokipedia eine angeblich bessere Enzyklopädie als Wikipedia ins Netz gestellt. Doch schon die erste Version zeigt: Inhaltlich und ethisch bleibt das Projekt weit hinter den Erwartungen zurück.

Grokipedia kopiert Wikipedia, verzerrt Inhalte

Grokipedia will eine unabhängige, von KI erzeugte Alternative zu Wikipedia sein. Zum Start bietet die Seite bereits 885.000 Artikel. Viele davon sind dabei laut Berichten kaum mehr als übernommene Wikipedia-Texte. In mehreren Fällen stimmen Formulierungen sogar Wort für Wort überein, heißt es.

Laut Grokipedia selbst überprüft man alle Inhalte zunächst von Musks KI Grok, bevor sie online gehen. Sprachmodelle haben allerdings teils enorme Schwächen bei der Faktenprüfung. Musk zufolge sei bereits Version 0.1 von Grokipedia besser als Wikipedia (Quelle: Elon Musk bei Twitter/X).

Während die freiwilligen Mitarbeiter von Wikipedia versuchen, neutrale und wissenschaftlich fundierte Informationen zu bieten, tauchen in vielen Artikeln von Grokipedia stark konservative bis rechtspopulistische Formulierungen auf, so das Ergebnis einer ersten Untersuchung. (Quelle: Wired). Das betrifft unter anderem die Themen Klimawandel, Sklaverei oder Transidentität, deren Darstellung auffällig selektiv oder suggestiv sei.

Grokipedia: Neue Quelle der Desinformation

Artikel über Donald Trump oder Elon Musk zeigten ebenfalls eine starke politische Schlagseite nach rechts. Kritiker sprechen bereits von gezielter Desinformation. Manche Einträge würden zudem bewusst abwertende Begriffe verwenden und zweifelhafte Kausalitäten herstellen.

Die Wikimedia Foundation reagiert gelassen auf den Start der rechten KI-Konkurrenz und verweist lieber auf die Vorteile von Wikipedia: transparente Regeln, keine Werbung und ein gemeinnütziger Betrieb (Quelle: The Verge). Man sei aber dabei, sich mit Grokipedia zumindest auseinanderzusetzen. Eine Bedrohung für das Original sieht man offenbar nicht.