Großer Bildschirm, kleiner Preis: HP-Notebook jetzt krass reduziert bei Amazon

Bei Amazon ist aktuell ein Notebook vom Hersteller HP zum krass vergünstigten Preis von unter 300 Euro erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Laptop vom Hersteller HP kommt mit einem 17,3-Zoll-HD+-Display, Intel-Celeron-N4500120-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel-UHD-Grafik sowie Windows 11 als Betriebssystem und ist bei Amazon aktuell zum besonders günstigen Preis von nur 289 Euro statt 399 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet der Laptop von HP?

Großes Display

Gute Ausstattung

Nicht für leistungshungrige Anwendungen wie Games geeignet

Die integrierte True-Vision-Kamera des HP-Notebooks mit Mikrofonen und Reduzierung von Hintergrundgeräuschen sorgt für ein klares Bild und klaren Ton bei Videokonferenzen, während die HP-Fast-Charge-Funktion das Gerät in nur 45 Minuten um 50 Prozent auflädt. Mit dem HP-QuickDrop-Feature könnt ihr außerdem Fotos, Videos, Dokumente und mehr drahtlos zwischen eurem PC und eurem Mobilgerät übertragen.

Das in den HP-Laptop integrierte Hebescharnier-Design hebt die Tastatur für eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen an. Das HD+-Display weist ein entspiegeltes und somit blendfreies Design auf. An Anschlüssen verfügt das Notebook über einmal USB-Typ-C, zweimal USB-Typ-A, einmal AC Smart Pin, einmal HDMI 1.4b und einen Kopfhörer- / Mikrofon-Kombianschluss. Für die Konnektivität des Geräts sorgen eine WLAN- sowie eine Bluetooth-Schnittstelle. Weiterhin erwähnenswert ist, dass das HP-Notebook aus nachhaltigen Kunststoffen und recyceltem Altplastik gefertigt ist.

Für wen eignet sich der Laptop von HP?

Das HP-Notebook ist sicher gut für alle geeignet, die ein günstiges Laptop mit großem Bildschirm für die Arbeit im Home-Office und unterwegs sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Mit der True-Vision-Kamera und dem Mikrofon mit Hintergrundgeräusch-Reduzierung seid ihr auch für Videokonferenzen gut aufgestellt, außerdem ist das Notebook ausreichend mit modernen Schnittstellen und Anschlüssen ausgestattet.

Allerdings ist der Laptop nicht als sehr leistungsstark zu bezeichnen und deshalb nicht für anspruchsvolle Anwendungen wie aktuelle Games geeignet.

