Großer Rückruf bei Ford: Tür-Fehler birgt gerade im Sommer ernste Gefahr

Der US-amerikanische Autobauer muss eins seiner Modelle zurückrufen. Wegen eines Mangels, der besonders bei Hitze gefährlich werden kann.

Ford-Rückruf: Welcher Defekt tritt auf?

Laut ecomento hat Ford seine Händler angewiesen, den Elektro-SUV Mustang Mach-E ab sofort nicht mehr auszuliefern. Ein Fehler in der Türverriegelung kann dazu führen, dass man sich aussperrt oder einklemmt. Was im Sommer besonders für Kinder oder Tiere gefährlich werden kann, die sich im Inneren einschließen können.

Im Einzelnen geht es um die Vordertüren, die sich unter Umständen nicht mehr öffnen lassen – auch wenn zum Ausstieg der mechanische Türöffner genutzt wurde. Die elektronische Türverriegelung kann ihren letzten Zustand beibehalten – und dafür sorgen, dass man sich ausschließt.

Dass auch andere Elektro-SUVs Makel haben, zeigt unser Video. Dort haben wir für euch den Kia EV9 unter die Lupe genommen.

Welche Fahrzeuge sind betroffen?

Die Rede ist laut Ford von mehr als 300.000 Einheiten des Mustang Mach-E. Rund 196.911 Fahrzeuge der Baujahre zwischen 2021 und 2025 ruft der Autohersteller in den USA zurück, international kommen noch 120.000 Autos dazu.

Welche Maßnahmen ergreift Ford?

Grund für den Fehler in der Türverriegelung ist die 12-Volt-Batterie, die sich unerwartet entladen kann. Ford soll bereits an einem Software-Update arbeiten, das aber nicht „Over-the-Air“ ausgespielt werden kann, sondern einen Besuch in der Werkstatt erfordert.

Bislang ist aber noch unklar, wann genau das Update verfügbar sein und wie der Hersteller hierzulande vorgehen wird. Ford wird die betroffenen Fahrzeughalter aber vermutlich bald informieren und über das weitere Vorgehen unterrichten. Anstehende Rückrufe könnt ihr auch auf der Ford-Seite abfragen.

Ford gerät immer wieder in die Schlagzeilen

Dass in der heutigen Zeit Autos zurückgerufen werden müssen, da sie teils Mängel aufweisen, die gefährlich oder gar lebensgefährlich werden können, ist heute keine Seltenheit mehr. Ganz egal, ob es sich um E-Autos oder Verbrenner handelt.

Der US-Autohersteller schaffte es aber in letzter Zeit auch mit anderen Themen in die Schlagzeilen. Dieses Jahr hat der Konzern beispielsweise die Produktion des legendären Focus eingestellt. Zudem machte Ford mit einem Patent von sich Reden, das eine mechanische Gangschaltung in seine E-Autos bringen könnte.