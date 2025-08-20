Großes Problem in Windows 10 & 11: Microsoft zerstört Rettungsanker für Millionen von Nutzern

Das August-Update von Windows sorgt im Hintergrund für eine stille Katastrophe.

Mit dem August-Update hat Microsoft eine Panne produziert, die Nutzer von Windows 10 oder Windows 11 23H2 und älter mitten ins Herz trifft: Die Funktion „Diesen PC zurücksetzen“ funktioniert auf Millionen Geräten nicht mehr. Das Gleiche gilt für die Funktion „Probleme über Windows-Update beheben“. Wer also nach einem Problem sein System neu aufsetzen wollte, landet plötzlich in einer Sackgasse. Microsoft bietet jedoch bereits eine Lösung an.

Windows-Update macht Reset unmöglich

Betroffen sind die Sicherheitsupdates vom 12. August 2025: KB5063875 für Windows 11 Version 23H2 und 22H2 sowie KB5063709 für Windows 10 Version 22H2. Nach ihrer Installation scheitern sowohl die klassische Zurücksetzen-Funktion als auch die neue Cloud-basierte Option „Probleme mit Windows Update beheben“ (Quelle: Microsoft).

Statt Windows neu einzurichten, rollt das System die Änderungen einfach wieder zurück. Persönliche Dateien bleiben zwar unangetastet, aber ein Neuanfang mit „frischem Windows“ ist über diesen Weg unmöglich. Gut zu wissen: Nutzer von Windows 11 24H2 sind nicht vom Problem betroffen.

Microsoft liefert Hotfix-Update für betroffene Nutzer

Microsoft hat die Panne inzwischen bestätigt und reagiert. Am 19. August veröffentlichte der Konzern schließlich die passenden Notfall-Updates:

KB5066189 für Windows 11 23H2 / 22H2

KB5066188 für Windows 10 22H2

Diese Updates stellen die Reset- und Recovery-Funktion wieder her. Die Patches sind optional, müssen also aktuell manuell von den betroffenen Nutzern installiert werden. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Windows-Einstellungen öffnen. In den Reiter „Update und Sicherheit“ wechseln. „Windows Update“ auswählen und auf „Erweiterte Optionen“ klicken. Nun den Bereich „Optionale Updates“ öffnen und dort das passende Update auswählen, herunterladen und installieren.

Wahrscheinlich wird der Fix auch mit dem nächsten Monats-Update aufgespielt, doch wer nicht so lange warten will oder kann, muss selbst handeln.

