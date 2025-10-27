Grüner Punkt im Handy-Display? Wann man aufmerksam werden sollte

Manchmal erscheint bei der Handy-Nutzung rechts oben in der Statusleiste ein grüner Punkt. Taucht der Punkt plötzlich auf, sorgt das bei manchen Nutzern für Verunsicherung. Was steckt dahinter und kann man die Anzeige deaktivieren?

Die Leuchte ist nicht ungewöhnlich. Es ist ein Sicherheitsmerkmal des mobilen Betriebssystems und taucht sowohl bei Android als auch bei iOS auf. Falls der grüne Punkt aber ohne euer Zutun einfach so auftaucht, solltet ihr vorsichtig sein. Es droht Gefahr.

Das bedeutet der grüne Punkt beim Handy

Der grüne Punkt ist ein Kamera-Indikator. Er leuchtet also auf, wenn die Handy-Kamera aktiv ist. Dabei kann es sich sowohl um die Haupt- als auch um die Selfie-Linse handeln. Die Anzeige wurde erst vor einigen Jahren bei Android-Smartphones mit Android 12 und bei iPhones mit iOS 13 eingeführt und soll für mehr Privatsphäre sorgen. Wenn ihr also gerade ein Foto oder Video aufnehmt beziehungsweise ein Telefonat mit Kamera führt, ist der grüne Punkt in der Statusleiste normal und deutet darauf hin, dass eine App auf die Kamera zugreift. Das kann sowohl die Standard-Foto-App sein als auch ein Messenger wie Instagram, WhatsApp oder TikTok.

Öffnet ihr die Schnelleinstellungen, indem ihr von oben nach unten wischt, vergrößert sich der Punkt zu einem grünen Kamerasymbol. Tippt darauf, um zu erfahren, welche App die Smartphone-Kamera gerade nutzt.

Ist das gefährlich?

Normalerweise ist die Anzeige unbedenklich. Der Punkt soll euch warnen, falls eine App unbemerkt auf eure Kamera zugreift. Wenn der Punkt aber erscheint, ohne dass ihr gerade ein Foto macht oder eine App nutzt, die das Mikro oder die Kamera braucht, solltet ihr prüfen, welche App aktiv ist. Das findet ihr so schnell heraus:

Wischt über den Bildschirm nach oben, wenn der grüne Kreis erscheint. Schaut, welche App gerade aktiv ist. In den Einstellungen geht ihr in den Datenschutz-Bereich. Entzieht der entsprechenden App den Zugriff auf die Kamera.

Kann man den grünen Punkt ausschalten?

Offiziell lässt sich die Anzeige nicht dauerhaft deaktivieren. Sie ist Teil des Datenschutz-Systems und soll Nutzer davor warnen, wenn Apps heimlich auf die Kamera zugreifen wollen. Ihr könnt die Anzeige aber weniger auffällig gestalten:

iPhone: Unter Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Datenschutzindikatoren lässt sich der Punkt etwas anpassen.

Unter Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Datenschutzindikatoren lässt sich der Punkt etwas anpassen. Android: Unter Einstellungen → Datenschutz → Sicherheit → Datenschutzindikatoren könnt ihr die Anzeige teilweise deaktivieren oder verschieben – das hängt vom Hersteller ab (Samsung, Xiaomi, Google Pixel usw.).

Beachtet: Wenn ihr den Punkt ausblendet, verliert ihr auch den Hinweis, wenn eine App heimlich Kamera oder Mikrofon nutzt. Ihr könnt einer App auch vollständig den Zugriff auf die Kamera entziehen. Dann können aber manche Funktionen nicht mehr genutzt werden.

Grünen Punkt deaktivieren (nur temporär)

Es geht bei Android-Smartphones auch mit dieser Methode für Fortgeschrittene. Leider funktioniert das aber nicht dauerhaft. Das heißt, wenn ihr euer Handy neu startet, wird der grüne Punkt bei einem Kamerazugriff wieder angezeigt. Trotzdem erklären wir die Vorgehensweise hier für alle Interessierten.

Es folgt die Anleitung für einen fortgeschrittenen Systemeingriff, für den ihr selbst die Verantwortung übernehmt.

Aktiviert die Entwickleroptionen auf eurem Smartphone. In den Entwickleroptionen aktiviert ihr die Funktion „USB-Debugging“. Installiert auf dem PC die ADB (Android Debug Bridge). Verbindet euer Smartphone per USB-Kabel mit dem PC. Öffnet am PC eine Eingabeaufforderung. Tippt darin den Befehl adb devices ein, um zu sehen, ob ADB euer Android-Gerät findet. Falls ja, sieht die Ausgabe ungefähr wie folgt aus

List of devices attached

XXXXXXXXXXXXX device Seht ihr keine lange Buchstaben- oder Ziffernkombination und dahinter das Wort „device“, hat ADB euer Android-Gerät nicht erkannt. Startet Windows dann neu und probiert es erneut. Wurde euer Gerät gefunden, gebt ihr nun folgenden Befehl ein, um den grünen Punkt zu deaktivieren:

adb shell cmd device_config put privacy camera_mic_icons_enabled false default Falls bei euch der Befehl gerade in zwei Zeilen dargestellt wird, ist es trotzdem ein zusammenhängender Befehl. Markiert ihn am besten mit der Maus und kopiert ihn, um ihn dann in der Eingabeaufforderung per Rechtsklick einzufügen. Bestätigt mit Enter . Falls ihr zusätzlich auch den Standort-Indikator-Punkt ausschalten wollt, führt den folgenden Befehl auch noch aus:

adb shell cmd device_config put privacy location_indicators_enabled false default

Die genaue Vorgehensweise seht ihr hier in diesem YouTube-Video vom Kanal „Technobuzznet“. Es ist aber nicht auf Deutsch:

Möglicherweise wird dieser Umweg in neuen Android-Versionen blockiert.

Der grüne Punkt ist also keine Gefahr, sondern ein Schutzmechanismus. Er zeigt euch transparent, wenn die Handy-Kamera aktiv ist, unabhängig davon, ob absichtlich oder ungewollt. Lasst die Funktion am besten eingeschaltet, um euer Smartphone sicherer zu machen.