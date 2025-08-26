Grund zur Freude für o2-Kunden: Mobilfunkanbieter verbessert seine Tarife

Tolle Nachrichten für Prepaid-Kunden.

o2 Telefónica spendiert seinen Prepaid-Kunden ab dem 3. September ein willkommenes Upgrade, das den Service wesentlich verbessert. Mit der Weitersurfgarantie und dem Ausrollen von 5G-Zugang für alle Tarife bekommen Nutzer verbesserten Service und mehr mobiles Internet.

o2: Prepaid-Tarife mit Weitersurfgarantie

Als Prepaid-Kunden bei o2 wurde euer mobiles Internet bislang auf 384 Kbit/s gedrosselt, sobald ihr euer Guthaben aufgebraucht hattet. o2 setzt dieses Limit nun deutlich weiter oben an und lässt euch stattdessen nach dem Update mit 1 Mbit/s weitersurfen.

Mit bis zu 1 Mbit/s lassen sich laut Telefónica auch noch Videos auf YouTube und Netflix in niedriger Auflösung streamen. Ihr müsst also am Ende eures Guthabens nicht zwangsläufig auf Entertainment unterwegs verzichten, wenn der Beginn des neuen Datenpakets noch auf sich warten lässt.

Social-Media-Feeds und E-Mail-Downloads sollen ebenfalls zuverlässig funktionieren – o2 verspricht damit eine „stabile Grundversorgung für die wichtigsten digitalen Anwendungen.“ (Quelle: Telefonica)

o2 will 5G für alle Prepaid-Kunden freischalten

Bisher hatten nur bestimmte o2-Prepaid-Tarife Zugang zum 5G-Netz, doch seit dem 24. August arbeitet o2 daran, allen Bestandskunden Zugriff darauf zu ermöglichen. Das Ausrollen ist bis in den November hinein geplant. Nutzer müssen nichts unternehmen, die Änderung erfolgt automatisch und ohne Extrakosten.

Mit 5G bekommen Prepaid-Kunden Zugang zum aktuell besten Mobilfunkstandard, der schnellere Datenübertragung und zuverlässigere Verbindungen verspricht. Auch wenn der Ausbau des Netzes in Deutschland mittlerweile gut fortgeschritten ist, ist die Verfügbarkeit dennoch längst nicht überall gleichermaßen gegeben. Je nach Bundesland könnte sich das Upgrade also mehr oder weniger bemerkbar machen.