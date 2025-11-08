Gruselfund in absoluter Finsternis: Forscher entdecken größtes Spinnennetz der Welt

Zwei Spinnenarten, die normalerweise als Einzelwesen leben, schufen gemeinsam das größte Netz der Welt.

In einer pechschwarzen Schwefelhöhle an der albanisch-griechischen Grenze haben Forscher eine Entdeckung gemacht, die selbst erfahrene Biologen in Staunen versetzt. Sie stießen auf das vermutlich größte Spinnennetz der Welt, das sich über eine Fläche von 106 Quadratmetern erstreckt.

In diesem gigantischen Gespinst leben mehr als 111.000 Spinnen zweier Arten – der Hauswinkelspinne und einer kleineren Verwandten namens Prinerigone vagans – in einer riesigen Kolonie. Das Besondere daran: Beide Arten sind normalerweise strikte Einzelgänger.

Forscher vor dem wohl größten Spinnennetz der Welt. (© Marek Audy / Subterranean Biology (CC BY 4.0))

Das gewaltige Netz ist keine einzelne Struktur, sondern ein gewaltiger Verbund aus Tausenden von individuellen, trichterförmigen Netzen, die zu einer einzigen Metropole verwoben sind. Für die Wissenschaft ist dieser Fund eine Sensation, da er ein völlig neues, kooperatives Verhalten bei diesen weitverbreiteten Spinnenarten zeigt (Quelle: Subterranean Biology).

Ein bizarres Ökosystem in absoluter Finsternis

Das Überleben dieser gigantischen Gemeinschaft in absoluter Dunkelheit wird durch ein einzigartiges Ökosystem ermöglicht. Ein schwefelreicher Bach, der durch die Höhle fließt, nährt spezielle Bakterien, die schleimige Biofilme an den Wänden bilden. Diese wiederum dienen als Nahrung für unzählige Mücken, die zur Hauptbeute der Spinnen werden.

Normalerweise würden die größeren Hauswinkelspinnen die kleineren Exemplare jagen, doch die Forscher vermuten, dass die Dunkelheit ihr Sehvermögen so stark einschränkt, dass dieses Verhalten unterbleibt.

Die extremen Lebensbedingungen haben bei den Spinnen bereits Spuren hinterlassen. Genetische Analysen zeigen, dass sich die Höhlenbewohner von ihren Artgenossen außerhalb der Höhle unterscheiden – ein klarer Hinweis auf eine evolutionäre Anpassung.

Die Entdeckung beweist, so die Forscher, dass selbst gut bekannte Arten unter extremen Bedingungen völlig unerwartete Verhaltensweisen entwickeln können. Die Wissenschaftler betonen, wie wichtig es ist, diesen einzigartigen Lebensraum zu schützen, um weitere Geheimnisse der Spinnen-Metropole zu lüften.