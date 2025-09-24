Günstig bei Amazon: Dieses „Höhle der Löwen“-Produkt löst das Problem mit knallenden Türen

In der Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentieren „Vlippy“ euch einen praktischen Türstopper, der sich für den Einsatz in jedem Zuhause eignet.

Der Tür- und Fensterstopper aus „Die Höhle der Löwen“

„Die Höhle der Löwen“ ist bekannt dafür, sowohl kreative Erfindungen als auch praktische Alltagslösungen von Unternehmen zu präsentieren. Aktuell sorgt dort besonders ein pfiffiger Alltagshelfer für Aufmerksamkeit: Der Tür- und Fensterstopper „Vlippy“. Das clevere Gadget gibt es im „Vlippy“-Online-Shop und bei Amazon (bei Amazon ansehen).

Vlippy Tür- & Fensterstopper

Das bringt der Tür- und Fensterstopper mit

„Vlippy“ ist ein vielseitig einsetzbarer Tür- und Fensterstopper, der dank seiner flachen Befestigungsplatte unkompliziert am Rahmen angebracht wird. Ergänzt wird er durch einen leicht hochklappbaren TPU-Finger, der Türen und Fenster sicher geöffnet hält und fest an seinem Platz bleibt. Das Gadget verhindert nicht nur das ungewollte Zufallen, sondern trägt auch dazu bei, Kinder und Haustiere vor möglichen Verletzungen zu bewahren.

Darum überzeugt „Vlippy“

Kein Wunder also, warum das Produkt so gut bei den Menschen ankommt. Bei Amazon bekommt der Tür- und Fensterstopper 4,4 von 5 Sternen. Kunden sagen, dass das Produkt zuverlässig ist und einfach zu montieren ist. Das Gadget mache im Alltag einen echten Unterschied.

Diese Gründer stecken hinter „Vlippy“

Ins Leben gerufen wurde „Vlippy“ von Bianca und Malte Fürstenberg, die ihre Firma gemeinsam in Hamburg führen. Malte verfügt über ein Studium im Bereich Luftfahrt, während Bianca ihre Kenntnisse aus der Betriebswirtschaft einbringt. In den vergangenen Jahren hat das Gründerduo mehr als 20 Patente und Geschäftskonzepte entwickelt und plant nun, mit dem Tür- und Fensterstopper „Vlippy“ durchzustarten.

Gibt es für „Vlippy“ einen Deal?

Da „Vlippy“ ein Produkt ist, das im Grunde in jedem Haushalt nützlich sein kann, traten Bianca und Malte Fürstenberg in der Show „Die Höhle der Löwen“ auf, um einen passenden Investor zu gewinnen. Ziel war es, die Reichweite zu erhöhen und den Artikel erfolgreich in den Handel zu bringen.

Dafür erhofften sie sich eine Investition von 25.000 Euro und boten im Gegenzug 20 Prozent der Unternehmensanteile an. Die Löwen sahen den vielversprechenden Nutzen, letztendlich war jedoch nur Ralf Dümmel wirklich überzeugt und ging auf den Deal ein. Den Auftritt von „Vlippy“ konntet ihr am Montag, dem 22. September 2025, um 20:15 Uhr bei VOX oder im Abo bei RTL+ sehen. Dort könnt ihr die Folge auch jetzt noch streamen.

