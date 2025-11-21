Günstig und gut: Amazon verkauft Bluetooth-Kopfhörer mit starkem Bass zum Spitzenpreis

Wer gerade auf der Suche nach einem günstigen Kopfhörer mit gutem Sound ist, sollte Amazon einen Besuch abstatten: Dort gibt es ein kabelloses On-Ear-Modell des Herstellers Soundcore zum Spitzenpreis zu kaufen. Wir haben uns die Details des Angebots angesehen.

Der Kopfhörer Soundcore H30i zeichnet sich unter anderem durch einen besonders kräftigen Bass sowie die sehr lange Akku-Laufzeit von 70 Stunden aus. Den On-Ear-Kopfhörer bekommt ihr aktuell bei Amazon für gerade einmal 19,99 Euro statt 39,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

soundcore H30i Statt 39,99 Euro UVP: Kabellose On-Ear Kopfhörer, Faltbares Design, Purer Bass, 70h Wiedergabe, Bluetooth 5.3.

Was bietet der Soundcore H30i?

Durch die erweiterten 40 mm-Treiber erreicht der Soundcore 30i kontinuierlich einen kraftvollen Sound, wobei ein besonderes Augenmerk auf einem kraftvollen Bass liegt. Neben der sehr guten Akkulaufzeit ist der Kopfhörer mit nur 183 Gramm ein echtes Leichtgewicht und dank des ergonomischen Designs besonders angenehm zu tragen.

Die Unterstützung von Bluetooth 5.3 sorgt für stabile Verbindungen mit dem Smartphone oder Computer, wobei ihr durch die Multipoint-Connection-Funktion auf Wunsch bequem zwischen zwei Geräten wechseln könnt. Die Tastensteuerung direkt am Gerät macht die Bedienung bei der Wiedergabe von Musik und beim Telefonieren besonders bequem.

Mit der Soundcore-App könnt ihr euren persönlichen Klang konfigurieren, wozu euch 22 voreingestellte EQs und Weißrauschen zur Verfügung stehen. Natürlich könnt ihr den Equalizer auch individuell konfigurieren. Im Lieferumfang der Soundcore H30i-Kopfhörer befinden sich außer den Kopfhörern selbst ein AUX-Kabel sowie ein USB-C-Ladekabel.

soundcore H30i

Soundcore H30i-Kopfhörer: Lohnt sich der Kauf?

Zu dem sehr günstigen Preis kann man bei dem Soundcore H30i-Kopfhörer eigentlich nicht viel falsch machen. Besonders der gute Sound mit kraftvollem Bass und die lange Akkulaufzeit machen die Kopfhörer zu einem echten Schnäppchen.

Allerdings solltet ihr bedenken, dass das Modell über keine Geräuschunterdrückung verfügt. Für diese Funktion muss man etwas tiefer in die Tasche greifen, allerdings befindet sich mit dem Soundcore Q30 ein empfehlenswertes Modell des gleichen Herstellers ebenfalls derzeit bei Amazon im Angebot.

