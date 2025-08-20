Günstig wie nie zuvor: MediaMarkt haut vielseitigen Laptop von Acer zum Aktionspreis raus

Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade ein vielseitiges Laptop, das sich sowohl für Gaming, als auch für Multimedia und Office eignet, zum historisch günstigen Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Notebook Acer Nitro V15 kommt mit einem 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen-5-6600H Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia-GeForce-RTX-2050-Grafikchip sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch bei MediaMarkt aktuell nur 599 Euro statt 849 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Das ist laut Preisvergleich der günstigste Preis, zu dem das Notebook bislang zu haben war.

Acer Nitro V15 Notebook, 15,6 Zoll Statt 849 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 01:18 Uhr

Anzeige

Was bietet das vielseitige Laptop von Acer?

Gutes Display

Gute Ausstattung mit Schnittstellen

Große SSD

Zu wenig Leistung für sehr anspruchsvolle Games

Das Display des Acer Nitor V15 weist eine Bildwiederholrate von 165 Hertz auf, außerdem verfügt das Gerät über eine Tastaturbeleuchtung. Bezüglich Anschlüssen stehen euch einmal DisplayPort über USB-Typ-C, einmal HDMI 2.1, ein Kopfhörer-/Mikrofon Kombi-Anschluss, einmal RJ-45 und einmal USB 4.0 Typ-C zur Verfügung. Das Gerät unterstützt die WLAN-Standards Dual Band (2.4 GHz und 5 GHz) sowie 802.11a/b/g/n/ac+ax. Außerdem ist eine Bluetooth-Schnittstelle vorhanden und es sind eine Webcam, ein Mikrofon sowie ein Lautsprecher integriert.

Für wen lohnt sich das Notebook von Acer?

Natürlich ist das Gaming-Notebook von Acer in erster Linie für das Zocken konzipiert und deshalb für Gamer geeignet, die ein günstiges Gaming-Laptop suchen. Man muss aber sagen, dass die Hardware für sehr anspruchsvolle, aktuelle Games etwas schwach ist. Allerdings kann man zu dem Preis natürlich auch keine Notebook mit beispielsweise topaktuellem Grafikchip erwarten.

Anzeige

Geeignet ist das Notebook aber nicht nur zum Spielen, auch für Multimedia-Anwendungen wie Streaming, Bildbearbeitung und natürlich für die Arbeit im Home-Office oder unterwegs ist das Gerät geeignet, zumal es mit Webcam und Mikrofon die nötige Ausstattung für Videokonferenzen mitbringt. Außerdem bietet die SSD mit einer Kapazität von 1 TB mehr als genug Platz für eure Dateien und Anwendungen.

Acer Nitro V15 Notebook, 15,6 Zoll jetzt ab 599,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 15:40 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.