Günstige Android-Smartphones laufen schneller: Neuer Chip macht es möglich

Qualcomm räumt die Android-Mittelklasse auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein neuer Chip bringt mehr Leistung in günstige Android-Handys, inklusive besserer Grafik, Kamera-Extras und moderner Audiofunktionen.

Qualcomm stellt Snapdragon 7s Gen 4 vor

Android-Smartphones unter 400 Euro stehen vor einem kleinen Leistungsschub. Ein neuer Chip von Qualcomm hebt die Taktfrequenz leicht an und steigert die Rechenleistung um rund 7 Prozent. Das Ergebnis: Apps starten etwas schneller und beim Multitasking läuft alles runder. Ein neuer Grafikchip sorgt zusätzlich für stabilere Animationen und bessere Darstellung, sagt der Hersteller.

Anzeige

Mittelklasse-Handys könnten sich so bald etwas mehr wie Oberklasse anfühlen, zumindest in manchen Bereichen. Der Snapdragon 7s Gen 4 nutzt aktuellste Speichertechnologien und bringt auch noch clevere Systeme zur Energieverteilung mit. Damit bleibt die Leistung auch dann konstant, wenn mehrere Prozesse gleichzeitig laufen.

Mehr für Gaming, Kamera und Klang

Wer gerne spielt, profitiert von neuen Features wie hochgerechneter 4K-Grafik und adaptiven Bildraten. Der neue Chip erlaubt Bildwiederholraten bis 144 Hertz, was Spiele und Animationen deutlich geschmeidiger wirken lässt.

In der Kamera-Verarbeitung unterstützt der Chip Aufnahmen mit bis zu 200 MP. Videos können in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden, inklusive HDR10+ und HLG. Eine KI-gestützte Nachbearbeitung hilft, Farbfehler zu vermeiden und Bildrauschen zu reduzieren.

Auch die Audioausgabe wertet der Chip auf: Verlustfreier Klang, Headtracking und weniger Verzerrungen bei hoher Lautstärke sollen möglich sein, sofern das Smartphone hier mitspielt. Einige Funktionen kommen nämlich nur dann zum Einsatz, wenn Hersteller sie freischalten.

Anzeige

Wann genau die ersten Smartphones mit dem Snapdragon 7s Gen 4 erscheinen, ist noch nicht bekannt. Hersteller dürften den Chip aber bald in einigen Modellen verbauen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.